„Am fost deja contactaţi pentru înregistrări”

Nou înfiinţata Secţiune Rock „Teo Peter” din cadrul Festivalului Naţional de Muzică Uşoară „Mamaia” (25-28 august) i-a adus în atenţia publicului pe câştigătorii primului loc, constănţenii de la Vertigo. Cristian Ilie - voce, Electra Telehoi - voce, Virgil Stoica - chitară bass, Gabriel Golescu - chitară, Florin Pop - baterie, Bogdan Pârlea - claviatură, au mai fost distinşi, tot în cadrul manifestării, cu premiul Neptun TV, dar şi onoraţi cu aplauze îndelungi din partea publicului, care i-a îndrăgit pe loc. Despre proiectele de viitor, dar şi despre realizările de până acum ne-a povestit liderul trupei, Cristian Ilie, într-un interviu acordat cotidianului „Telegraf“.

Reporter (Rep.): Care sunt începuturile Vertigo?

Cristi Ilie (C.I.): Vertigo a luat fiinţă în 2008. Iniţial, am început să cântăm preluări, dar în cu totul altă variantă faţă de original, încercând astfel să ne impunem personalitatea şi cunoştinţele noastre muzicale. În urma colaborării cu cei de la „Timpul Chitarelor”, producătorii Dan Cojocaru şi Doru Ionescu ne-au spus că preluările (re)făcute de noi sunt frumoase până la un anumit nivel, dar că identitatea trupei constă în compoziţie. Eu, iniţial, nu am fost de acord, dar „virusul” era deja injectat colegilor, care m-au... bătut la cap până am cedat.

Rep.: Ce va urma, după succesul de la Festivalul „Mamaia”?

C.I.: Noi ne dorim să urmeze o carieră din compoziţie. După Festivalul „Mamaia”, am fost contactaţi de doi domni cu state vechi în lumea muzicii rock româneşti, pentru a merge la Bucureşti, într-un studio şi a înregistra toate piesele din repertoriu.

R.T.: Aţi avut multe apariţii notabile, de-a lungul timpului?

C.I.: Am avut mai multe turnee, am cântat în deschiderea celor de la Iris, celor de la Proconsul, de la Viţa de Vie. Acum urmează să vedem ce ne aduce acest succes de la „Mamaia”, sperăm să fie ceva mai substanţial.

R.T.: Cu cine v-ar plăcea să împărţiţi scena?

C.I.: Mi-aş dori să cânt alături de David Lee Roth, de W.A.S.P, de Warrant, dar nu se poate. Mi-ar plăcea să cânt alături de Iris, de Cargo, alături de cei care mai au ceva de spus în rock, dar alături de... Angela Similea în niciun caz, că am mai avut experienţe nefericite.

Rep.: Vă deranjează Angela Similea?

C.I.: Nu, în niciun caz. Este vorba de concertele care se făceau pe vremuri, de tipul Adrian Daminescu şi Voltaj. Îţi dai seama ce era într-o sală de şase sute de oameni. Două sute veneau pentru Adrian, iar restul pentru Voltaj.

R.T.: Ce înseamnă pentru tine reuşita de la Festivalul „Mamaia”?

C.I.: Înseamnă că n-am muncit degeaba. Totuşi, mi-aş fi dorit să nu vină în memoria lui Teo Peter.