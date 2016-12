“Am fost învăţat de mic să respect Patria şi valorile româneşti”

”Trăim în țări diferite dar vorbim și simțim românește!”, este fraza care stă pe buzele multor basarabeni atunci când sunt întrebați despre cele două țări care au origini comune. Același lucru a fost subliniat și de Alexandru Castravăț, un tânăr din Ialoveni Miceştii Mici (o localitate de lângă Chişinău), Republica Moldova, care studiază din clasa a X-a la Liceul Teoretic ”Ovidius” din Constanța. Acum este clasa clasa a XII-a E și în ultimii ani a sărbătorit alături de colegii lui din România ziua de 1 Decembrie. ”Este o sărbătoare foarte importantă pentru mine. De mic am fost învăţat valorile româneşti, să respectăm şi să apreciem tot ce ţine de patrie. La serbare am recitat o poezie scrisă de un poet basarabean: „Scrisoare din Basarabia”. Este o poezie foarte frumoasă şi m-am gândit că ar fi potrivită pentru serbare”, a spus Alexandru. Tânărul povesteşte că de mic a fost pasionat de istoria ţărilor române şi că s-a simţit mereu român, cunoscând originea comună a celor două state. Alexandru a venit la studii în Constanţa fiind convins că aici va avea parte de o educaţie mai bună, care îi va oferi un viitor mai bun. „Diferenţele între cele două ţări sunt de la cer la pământ. De la modul în care se comportă oamenii, învăţământul mult mai bun aici, modul de trai, totul este foarte diferit”, spune elevul. Din toamna anului viitor are planuri şi mai mari, şi speră să devină student într-una din ţările UE sau la Bucureşti, însă spune că după studii se va întoarce la familia sa în Republica Moldova. „Voi merge la vot pentru că mă interesează foarte mult situația țării mele și mă va interesa mereu. De aceea vreau ca după ce termin facultatea să mă întorc acasă și să muncesc acolo”, a spus Alexandru.