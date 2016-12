„Am fost pus de cămătari să îi omor pe soţii Garoafă!”

Curtea de Apel Constanţa a judecat, ieri, apelul declarat de Giani Deli-Iorga, autorul dublului asasinat comis la Cernavodă, în ianuarie 2011, împotriva deciziei Tribunalului Constanţa de a-l condamna la 27 de ani de închisoare pentru omor deosebit de grav. Tânărul şi-a schimbat declaraţia dată la instanţa de fond, în care a susţinut că i-a omorât pe soţii Petre şi Elena Garoafă în legitimă apărare întrucât cei doi l-ar fi atacat cu cuţitele, în timp ce încerca să îi convingă că fiica acestora trebuia să se împace cu soţul ei. Ieri, el a recunoscut că i-a ucis pe cei doi soţi, însă a declarat că mobilul crimei a fost altul. „Nu i-am ucis pentru că am vrut eu, ci am fost împins de nişte cămătari de la care împrumutasem o sumă foarte mare de bani. Ei mi-au dat un cuţit şi mi-au ordonat să îi omor pe soţii Garoafă. Am comis crima sub impulsul temerii”, a susţinut Deli-Iorga. Întrebat de judecători dacă poate dezvălui numele cămătarilor, Deli-Iorga a spus că nu vrea să divulge acest secret deoarece îi este frică. „După ce am fost arestat, cămătarii au încetat cu ameninţările pentru că ştiau că nu le mai pot restitui banii din închisoare. Banii i-am luat eu şi nu am spus numănui despre ei”, a adăugat tânărul. Povestea sa cusută cu aţă albă nu a fost crezută de judecători, care i-au respins apelul şi au menţinut hotărârea de condamnare la 27 ani de detenţie. Sentinţa mai poate fi atacată cu recurs la instanţa supremă.

ACUZAŢII Conform rechizitoriului, pe 3 ianuarie 2011, Deli-Iorga i-a ucis pe soţii Petre şi Elena Garoafă, pe care i-a înjunghiat de mai multe ori cu un cuţit. Cadavrele celor doi au fost găsite câteva ore mai târziu, femeia fiind ascunsă într-un şifonier, iar bărbatul înfăşurat într-un covor şi înghesuit sub un pat. Conform certificatului medico-legal, pe trupurile victimelor au fost descoperite câte 25 de lovituri de cuţit. Anchetatorii au stabilit că soţii Garoafă au fost omorâţi în aceeaşi zi în care fiica lor, Gabriela Mitu, a fost înecată în Canalul Dunăre-Marea Neagră de soţul ei, Bogdan Mitu, care apoi s-a aruncat şi el în apă sinucigându-se. Trupul lui Bogdan Mitu a fost descoperit de scafandri după mai bine de o lună, la mică distanţă de locul unde a fost găsită înecată şi soţia sa.