„Am fost supus unor abuzuri staliniste”

ASALT Poliţia politică a lui Băsescu şi pionii aşezaţi de acesta în puncte-cheie în aparatul de justiţie lovesc din nou. Ştiţi cine este Băsescu? Este preşedintele pentru care 7,5 milioane de români au votat să zboare din funcţie, este preşedintele care se face de ruşine de fiecare dată când iese în public, supranumit „cucul de la ora 6”, este individul care a numit în funcţii cei mai mulţi judecători şi procurori de la Ceauşescu încoace. De ce? Pentru ca aceştia să-i slujească intereselor sinistre, să-i supravegheze pe toţi cetăţenii României, să instaureze un regim de teroare pe care acesta să-l conducă, potrivit propriilor declaraţii, „în forţă”. După multiplele episoade opresive ce l-au avut ca autor, iată că încă unul vine să se înscrie în panoplia „realizărilor” preşedintelui-jucător. Acţiunea în forţă coordonată ieri de DNA, în cadrul căreia preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, a fost săltat brutal din parcarea din faţa CJC şi dus la sediul instituţiei anticorupţie, a readus în prim-plan acuzaţiile de poliţie politică la adresa DNA. Din primele informaţii, confuze de altfel, ai fi crezut că Nicuşor Constantinescu a fost dovedit ca fiind autorul unor fapte reprobabile şi ar fi încercat să se sustragă din faţa răspunderii pentru aceste fapte. La ieşirea lui Constantinescu din sediul DNA Constanţa, am aflat că el fusese săltat din stradă doar pentru că... nu ar fi răspuns unei invitaţii la sediul DNA pentru a i se face comunicări cu privire la un dosar în care nu se ştia, la acea oră, că are vreo calitate procesuală. Aşa încât pe numele preşedintelui CJC a fost emis un mandat de aducere care a fost pus în executare de poliţişti. Ei bine, modul în care a fost pus în practică acest mandat de executare este de-a dreptul halucinant pentru o ţară care se vrea a fi democratică. Filmările incidentului, obţinute de mass-media, arată un cetăţean al României (facem abstracţie de funcţiile publice şi politice ale lui Nicuşor Constantinescu) care este întâmpinat prieteneşte de un altul. I se strânge mâna, este sărutat pe obraz şi condus spre un loc în care, ulterior, va fi trasă o maşină de poliţie. Ajuns unde trebuia (între timp, maşina ajunsese în locul indicat, ceea ce ne duce cu gândul la un scenariu bine pus la punct), este înconjurat imediat de mai mulţi indivizi care până atunci stătuseră pitiţi prin boscheţi şi pe după maşini, luat pe sus, împins, i se sucesc mâinile la spate şi este ameninţat că i se vor lega picioarele dacă nu urcă în autovehicul. În timp ce este înconjurat de aceşti indivizi, cetăţeanul cere în repetate rânduri ca persoanele care îl agresează să se legitimeze şi solicită să vadă mandatul căruia trebuie să i se supună. Nu vede nici mandate şi nu primeşte decât răspunsuri în doi peri, aşa încât se decide să nu urce în maşină până când nu i se prezintă documente oficiale şi până când avocatul său nu este prezent. Momentul penibil continuă, din maşină se ivesc două mâini care se agaţă de reverele hainei lui Constantinescu, trăgând cu putere, pentru a-l forţa pe acesta să se aplece şi pentru ca ceilalţi, care-l împingeau cu toţii, să-l înghesuie în maşină. După zeci de secunde de împins şi tras fără succes, unul dintre civili se hotărăşte să fluture în sfârşit un mandat şi să se legitimeze. Cetăţeanul Constantinescu se supune mandatului şi urcă în maşină.

PLÂNGERI ÎMPOTRIVA DNA Câteva zeci de minute mai târziu, ieşit din sediul DNA Constanţa, preşedintele CJC a anunţat că va depune la toate instituţiile abilitate ale statului plângeri privind abuzurile la care a fost supus. „Eu nu am primit nicio citaţie, nu am semnat nimic. Se emite mandat de aducere, conform codului de procedură penală, numai atunci când un cetăţean refuză să vină la audieri. Nu am primit nicio citaţie. A fost una singură, la care l-am mandatat pe avocatul meu să răspundă, pentru că nu eram în localitate. Astăzi (ieri - n.r.) eu am fost tratat ca un animal, ca un criminal. Nici pe un criminal nu-l bruscau aşa cum m-au bruscat pe mine. Jignirea e la adresa celor 250.000 de cetăţeni care m-au votat. Aceşti angajaţi, procurori şi poliţişti DNA şi cu poliţia politică fac ce vor în continuare în România. Nu contează că e USL la guvernare. Toţi ar trebui daţi afară! Ar trebui desfiinţată această instituţie politică, DNA! Este o bătaie de joc la adresa tuturor cetăţenilor ţării, din banii cărora este plătită această instituţie a regimului Băsescu. Cine conduce acest DNA? Codruţa Kovesi, care a fost pusă în faţă de Băsescu”, a declarat Constantinescu. El a subliniat că procurorii au acţionat în grabă, sub o falsă prezumţie conform căreia el ar fi dorit să se sustragă anchetei, după ce avocatul lui a anunţat procurorii, luni, la întâlnirea pentru care Constantinescu fusese citat, că preşedintele CJC a fost în Germania pentru investigaţii medicale şi urma să plece în SUA, pentru o intervenţie chirurgicală. În Ordonanţa din 15.01.2014, procurorul Andrei Bodean, cel ce instrumentează cazul la Constanţa (menţionăm aceasta deoarece Bodean a fost flancat, ieri, pe tot parcursul acţiunii, de procurori şi poliţişti veniţi de la Bucureşti, ceea ce ridică un alt semn de întrebare în ce priveşte justeţea acestor acte - n.r.), precizează: „Din informaţiile strânse până în acest moment rezultă, pe de o parte, că învinuitul evită să se prezinte în faţa organelor de urmărire penală, urmărind să se sustragă, iar pe de altă parte că în perioada 13 - 14.01.2014 s-a prezentat la Ambasada SUA, unde a solicitat viză, urmând să părăsească teritoriul României cu destinaţia arătată anterior, posibil pentru efectuarea unor investigaţii medicale”. De cealaltă parte, preşedintele CJC a declarat: „Nu m-am sustras niciodată din faţa justiţiei. De ani de zile sunt cercetat şi anchetat şi nu am fugit nicăieri. De ce aş fi fugit tocmai acum? Şi, dacă aş fi vrut să fug, aş fi anunţat procurorii în prealabil că plec din ţară? Noi nu trăim într-o ţară normală. Am fost supus unor abuzuri staliniste. Voi dovedi în instanţă că sunt nevinovat. Şi plângerile pe care le voi depune împotriva acestor abuzuri le voi urmări până când aceşti procurori vor plăti”. Mai mult, în încheierea rezoluţiei, procurorul Bodean constată: „Apreciez că este necesar a se lua măsura preventivă a obligării de a nu părăsi ţara pe o durată de 30 de zile, cu începere de la data de 15.01.2014...”.

Constantinescu a ridicat încă o problemă, aceea că acţiunea de ieri a fost organizată cu personal şi maşini de la DNA Bucureşti, maşină de poliţie rutieră de la Bucureşti, oameni şi mijloace aduşi pe banii contribuabililor la Constanţa.

ACUZE DE POLIŢIE POLITICĂ Care au fost acuzele? A spus tot Nicuşor Constantinescu: „Sunt acuzat de abuz în serviciu! Acum am aflat că, împreună cu ceilalţi colegi ai Consiliului, am votat programele cu care a câştigat alegerile USL Constanţa, adică refacerea livezilor dobrogene în şcolile din judeţul Constanţa, refacerea plantaţiilor de salcâmi, refacerea terenurilor degradate, perdelele forestiere de protecţie, pepinierele pe care le-am creat. După cum ştiţi, judeţul Constanţa are doar 5% suprafaţă împădurită. DNA consideră că am făcut abuz în serviciu. Ce treabă are DNA, care se ocupă de anticorupţie, cu programele CJC? Care e legătura, că nu văd! Anticorupţia e una şi aici cică e abuz în serviciu. Păi, programele alea de păduri le-am făcut pentru mine? Este clar că este o răfuială politică. În continuare spun că DNA România este o poliţie politică a lui Traian Băsescu, care procedează abuziv, nedemocratic, cu toţi cetăţenii români, inclusiv cum s-a procedat astăzi cu mine”.

PS Nu se înţelege exact de ce a fost nevoie de întreg tărăboiul. De ce nu i s-a prezentat de la început lui Nicuşor Constantinescu mandatul de aducere şi de ce nu s-au legitimat ofiţerii de poliţie ca nişte oameni civilizaţi? De ce acţiunea s-a organizat în stradă şi nu s-a derulat în sediul CJC? Ne amintim cu toţii că în cazul fostului deputat Mihail Boldea, membru PDL, la uşa acestuia s-au prezentat doi ofiţeri în uniformă, care s-au legitimat politicos şi au comunicat mandatul pe care îl au. Or, atunci vorbeam despre executarea unui mandat de aducere în arest a unei persoane condamnate, nu despre un simplu mandat, ca în cazul lui Nicuşor Constantinescu. Ne întrebăm, revenind la brutalitatea şi modul rudimentar în care au acţionat ofiţerii implicaţi în acţiunea de ieri, care este diferenţa între modul de acţiune al cadrelor de poliţie aflate ieri în slujba DNA şi strategia interlopilor care îi uşurează pe cei mai slabi de înger de bani folosind metoda „Maradona“ (se recomandă drept poliţişti, flutură o insignă care ar trebui să fie legitimaţie de poliţie, cer documentele oamenilor şi le „verifică” portofelele)? În galeria foto a acestui material, care poate fi vizionată online, se află, integral, Ordonanţa din 15.01.2014 şi rezoluţia aferentă.

CINE ESTE PROCURORUL ANDREI BODEAN? Printre cei şase procurori avizaţi de CSM (la 21 mai 2013 - n.r.) şi numiţi la DNA se numără şi Andrei Bodean, cel care instrumentează dosarul în care Nicuşor Constantinescu a fost ridicat abuziv şi dus la sediul instituţiei de justiţie fără a avea vreo calitate procesuală. Dacă numele vă sună cumva cunoscut este pentru că acesta a instrumentat celebrul dosar Lara Şaban. Şi nu e doar atât. Tot el a fost reclamat chiar la instituţia la care activează, DNA, de către familia Şaban pentru abuz în serviciu, favorizarea infractorului şi asociere pentru săvârşirea de infracţiuni, potrivit luju.ro.

CUM A AJUNS LA DNA? În 21 mai 2013, Secţia pentru procurori a CSM a avizat numirea a şase procurori la DNA, care au fost declaraţi admişi la interviul susţinut, înainte cu circa două săptămâni, în faţa unei comisii constituite în acest scop, arată luju.ro. Potrivit CSM, cei şase procurori, care au trecut de interviul de la DNA, îndeplinesc toate condiţiile necesare pentru a fi numiţi în aceste funcţii, condiţii care se referă la o bună pregătire profesională, o conduită morală ireproşabilă şi o vechime de cel puţin şase ani în funcţia de procuror sau judecător. Potrivit luju.ro, niciunul dintre cei şase procurori nu a fost sancţionat disciplinar, toţi obţinând calificativul “foarte bine” la ultima evaluare a activităţii profesionale. Iată însă că lucrurile nu stau chiar aşa în cazul procurorului Andrei Bodean. El a fost cel care a instrumentat celebrul dosar Lara Şaban - amanta politicianului turc miliardar Huseyin Sipahi, ucisă cu bestialitate anul trecut, al cărei cadavru a fost descoperit într-o pădure de lângă Năvodari. Ucigaşii Larei Şaban, fratele acesteia, Gilberto Şaban, şi George Davidescu, au fost condamnaţi la închisoare pe viaţă. Potrivit luju.ro, procurorul Bodean a fost acuzat de familia victimei că ar fi primit importante sume de bani pentru ca fetiţa de trei ani a Larei să fie încredinţată nelegal tatălui nebiologic, Arda Ekrem Eray. De asemenea, arată luju.ro, familia a susţinut că l-a trimis în judecată pe fratele Larei pentru omor, deşi crima ar fi fost comisă de cetăţeni turci. Astfel, împotriva lui Andrei Bodean a fost formulată o plângere, chiar la DNA, pentru abuz în serviciu, favorizarea infractorului şi asociere pentru săvârşirea de infracţiuni.

PREŞEDINTELE PSD CONSTANŢA, PRIMARUL RADU MAZĂRE: „Nu mi-am imaginat că poate exista atâta ticăloşie, atâta lipsă de Dumnezeu şi de suflet. Nicuşor Constantinescu are un diagnostic medical foarte grav, confirmat în Germania. Avocatul l-a comunicat celor de la DNA şi procurorului acum două zile. Le-a explicat că trebuie să plece în SUA, să facă o intervenţie chirurgicală de urgenţă. Este o chestiune, aş putea spune, chiar de viaţă şi de moarte. Procurorii l-au urmărit pe Nicu, au văzut că se duce la Ambasada Americii să ceară viză, i-au dat interdicţie de a părăsi ţara, sub pretextul că ar vrea să fugă în America. Păi, băi nenorociţilor de procurori, Nicuşor e de zece ani cu mine în procese. Suntem acuzaţi, suntem judecaţi şi n-a părăsit nimeni România. Dacă omul v-a arătat că merge la o intervenţie chirurgicală, v-a şi spus unde, cum puteţi să scrieţi că vrea să fugă din ţară? Cât despre acuzaţii… sunt nişte bazaconii: că de ce a cumpărat de la o societate de stat pomi ca să împădurească judeţul sau că de ce a făcut perdele forestiere sau că de ce a făcut livezi de pomi fructiferi în curte? În orice caz, România la ora actuală este condusă de un sistem de securişti care a penetrat tot ce înseamnă justiţie: de la procuratură la judecători, la toate instituţiile statului. De fapt, Revoluţia ne-a fost furată, am scăpat de securişti atunci şi acum îi avem într-o nouă formă, cu faţa vizibilă, procuratura!”

JURNALISTUL RADU TUDOR: „Am asistat azi la o chestiune absolut penibilă a celei mai puternice, mai bine plătite şi mai influente instituţii de stat din România, o instituţie organic lipită de serviciile secrete. Modalitatea în care DNA înţelege să pună în aplicare mandate aduce aminte foarte multor oameni de anii 1950. Cei care i-au trăit sunt cutremuraţi, cei care au citit anumite cărţi despre anii 1950, la rândul lor, sunt îngroziţi că s-ar putea repeta aceste lucruri. În cazul în care un poliţist judiciar, angajat al DNA, detaşat de la Ministerul Afacerilor Interne, îi întoarce mâna la spate lui Constantinescu, care este preşedintele CJ, nu un borfaş care a furat telefoane mobile pe stradă... Mie mi se pare semnificativ. Să trimită unul de pe stradă în CJ... Indiferent cine ar fi fost acolo, aşa nu se comportă un angajat al statului român, care este omul legii. Să-i întorci omului mâna la spate, să-l dai cu capul de maşină, să negociezi cu el că, dacă nu, te pun şi la pământ. Îmi pare foarte rău”.

PROGRAME UNICAT, SUB LUPĂ; UNDE ESTE FRAUDA?

PROIECTE CONFUNDATE Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) de la Constanţa se laudă că au găsit marea fraudă de la Consiliul Judeţean Constanţa (CJC): banii cheltuiţi de instituţie pentru programele unice la nivel naţional care au contribuit decisiv la îmbunătăţirea calităţii vieţii în judeţ. Primul dintre programele incriminate de procurorii DNA este cel demarat de CJC în 2009, privind refacerea perdelelor forestiere distruse de comunişti, de împădurire a terenurilor degradate şi de creare a perdelelor de protecţie a drumurilor judeţene. Vorbim despre zeci de milioane de puieţi de salcâm produşi în pepinierele proprii de la Medgidia şi Plopeni, care au fost plantaţi în tot judeţul pe marginea drumurilor naţionale, judeţene şi comunale, în jurul şcolilor, al grădiniţelor şi al terenurilor agricole. Ameninţată cu deşertificarea, prin implementarea acestui program, Dobrogea s-a transformat, în cei aproximativ cinci ani care au trecut de la demararea programului, într-un exemplu de urmat, programul urmând să fie preluat la nivel naţional. Ca să nu mai vorbim despre faptul că, la doar un an după plantarea primelor perdele de protecţie a drumurilor judeţene, numărul arterelor rutiere blocate din cauza ninsorii a scăzut semnificativ, zăpada viscolită de pe câmp oprindu-se în barierele naturale constituite de perdele. Procurorii DNA ne-au arătat ieri, dacă mai era nevoie, cât de subţiri sunt probele, dar şi cât de pricepuţi sunt anchetatorii DNA confundând proiectele. Astfel, regăsim în comunicatul DNA faptul că, în anul 2012, CJC a plătit către Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri Constanţa 1.239.987,60 lei, în cadrul proiectului de interes public judeţean „Caravana estivală a Judeţului Constanţa”, însă cheltuielile nu au avut legătură cu obiectivele proiectului (realizarea de perdele forestiere, reabilitare terenuri degradate, conservare biodiversitate naturală, dezvoltarea turismului ecvestru etc.). Probabil că procurorilor DNA le-a fost prea greu să citească expunerea de motive a hotărârii pe care o menţionează, pentru că ar fi descoperit acolo că programul „Caravana Estivală” nu are nicio legătură cu perdelele forestiere sau reabilitarea terenurilor degradate. Probabil că volumul de informaţii a fost prea mare pentru procurorii respectivi...

AU ÎNCURCAT PROIECTELE! În acest context, în care explicăm cât se poate de clar care sunt proiectele şi cu ce anume se ocupă ele, directorul RAJDP, Adrian Gâmbuţeanu, a declarat sec: „Programul de împăduriri şi refacere a terenurilor degradate nu are nicio legătură cu programul CJC „Caravana Estivală“. Cred, probabil, că au vrut să facă referire la fiecare dintre cele două programe”.

DEZVOLTAREA JUDEŢULUI, OBIECT DE ANCHETĂ Un alt program de care procurorii DNA îşi leagă marea anchetă penală este „Consumăm produse româneşti”, prin care CJC a distribuit gratuit 1.300 de solarii gospodarilor din judeţul Constanţa. La demararea programului CJC, în 2011, în Constanţa existau puţin peste 1.000 de solarii. La sfârşitul anului 2013, pe lângă solariile existente şi cele 1.300 distribuite de către CJC, în judeţ au apărut alte peste 10.000 de solarii. Atât de păgubos a fost acest proiect unic la nivel naţional încât oameni din toată ţara au făcut cereri la CJC să îi ajute cu solarii. Au venit chiar reprezentanţi ai autorităţilor locale pentru a prelua modelul, iar ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, a propus şi el ca programul să fie reluat în toată ţara. În fine, un al treilea proiect care a făcut obiectul anchetei DNA este „Refacerea livezilor dobrogene”, program prin care au fost reînfiinţate zeci de livezi în judeţul Constanţa, în curţile unităţilor de învăţământ, ale bisericilor şi ale primăriilor. În cadrul acestui program, CJC i-a implicat foarte mult pe elevii din fiecare localitate din judeţ, scopul fiind acela de a reduce cât mai mult consumul de fructe de import. Aceasta este marea anchetă a procurorilor DNA Constanţa: programele CJC care au contribuit la creşterea calităţii vieţii în judeţul Constanţa.

DEPUTATUL PSD MIRCEA TITUS DOBRE: „Acţiunea de astăzi (n.r. - ieri) nu face decât să completeze măsurile de intimidare ale lui Traian Băsescu şi ale locotenenţilor acestuia împotriva lui Nicuşor Constantinescu şi a membrilor PSD. Am fost astăzi martorii unei acţiuni de regim poliţienesc politic. Nu ne vom lăsa intimidaţi şi ne vom lupta până la capăt astfel încât să câştigăm lupta cu Traian Băsescu şi locotenenţii lui”.

DEPUTATUL PSD RADU BABUŞ: „Ceea ce s-a întâmplat astăzi în faţa sediului Consiliului Judeţean Constanţa este o măsură abuzivă. De câţiva ani ştim foarte bine că metodele şi practicile DNA trebuie puse în aplicare cu circul de rigoare. Încă o dată, casa de producţie şi film DNA îşi face treaba nu pentru aflarea adevărului, ci pentru a oferi încă un capitol din circul în care trăim zi de zi în ultimii zece ani. Felul în care preşedintele CJC a fost săltat, pentru că el a fost săltat ca un infractor de drept comun, nu face cinste României. Probabil că sunt destui care au zâmbit când au văzut acele imagini, dar nu se vor bucura prea mult. Nu cred că acţiunea poliţiştilor şi procurorilor are în vedere aflarea adevărului sau o anchetă corectă, ci doar intimidarea acestei echipe care a făcut, din 2004 încoace, treabă în judeţul Constanţa”.

CAZUL INDEPENDENŢA În contextul rezoluţiei de începere a urmăririi penale întocmite de procurori, din care „a rezultat că există date şi indicii temeinice potrivit cărora învinuitul Constantinescu Nicuşor Daniel şi-a îndeplinit în mod defectuos atribuţiile de serviciu (...)”, la litera e) se stipulează suma de „761.749,06 lei, reprezentând o plată pentru lucrările de împădurire efectuate asupra unei suprafeţe de 50 de ha din comuna Independenţa, jud. Constanţa, în condiţiile în care contravaloarea acestor lucrări fusese deja achitată anterior, în anul 2011”. Pentru a clarifica, pe scurt, lucrurile, iată declaraţia primarului comunei Independenţa, Cristea Gâscan: „în comuna Independenţa, CJC, prin programul de împădurire şi refacere a terenurilor degradate, a plantat puieţi de salcâm în mai multe etape. În anul 2010 s-a realizat prima etapă a programului, fiind plantaţi puieţi de salcâm pe o suprafaţă de 60 de hectare, teren pe care Primăria Independenţa l-a pus la dispoziţia CJC. În anul 2012 s-a desfăşurat a doua etapă, fiind plantaţi puieţi de salcâm pe încă 60 de hectare. De această dată, terenul nu a mai fost predat către CJC, el rămânând în patrimoniul Primăriei Independenţa, însă puieţii au fost plantaţi de către CJC prin Regia de Drumuri. În ceea ce priveşte plata acestor puieţi care au fost plantaţi pe cele două terenuri, Primăria Independenţa nu a primit şi nu a plătit nicio sumă”. Cu alte cuvinte, „contravaloarea deja achitată anterior, în anul 2011”, la care fac referire procurorii, este... alta. Mai simplu ca bună ziua: două terenuri, două etape de plantări... Şi aceasta este doar una dintre inadvertenţele din aşa-zisa rezoluţie întocmită de procurori. În ediţia online a cotidianului „Telegraf“ puteţi citi integral comunicatul Biroului de Informare şi Relaţii Publice al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, la care facem referire.

SCJU, RESUSCITAT CU SUCCES DE CJC PENTRU CONSTĂNŢENI!

În urmă cu câţiva ani, nimeni nu mai spera că cea mai mare unitate sanitară din judeţ - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) „Sf. Apostol Andrei” - ar putea să mai ofere vreodată constănţenilor servicii medicale de calitate, condiţii de cazare măcar de bun simţ, un loc care să ofere speranţă de viaţă. Cei mai mulţi erau pesimişti. Nu de puţine ori s-a spus că sunt toate şansele ca unitatea să se prăbuşească. Pacienţii constănţeni intrau cu inima strânsă în spital, iar cei mai mulţi alergau, disperaţi, spre clinici din ţară. Atunci când a preluat, din punct de vedere administrativ, SCJU, preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, a promis că populaţia judeţului va uita sintagma potrivit căreia „cel mai bun medic este trenul spre Bucureşti”. N-a trecut mult timp, iar spusele sale au început să se adeverească şi nimeni nu o poate nega. SCJU are, cu finanţare de la CJC, clinici de cinci stele, dotate cu aparatură modernă, cu specialişti cu renume din ţară şi străinătate. Printre acestea se numără: Clinica de Chirurgie Cardiovasculară, unde a fost adus un medic din Germania, Clinica de Ortopedie şi Traumatologie Medicală, unde au fost aduşi medici de la cel mai mare spital de urgenţă din România, Clinica de Anestezie - Terapie Intensivă (cu un medic din Bucureşti), Secţia de Oncologie, Compartimentul care salvează inimile constănţenilor cu infarct şi care a redus cu 90% cazurile de infarct la Constanţa etc. În curând, vor fi inaugurate o nouă Clinică de Cardiologie, cu aparatură de ultimă oră, o nouă Clinică de Chirurgie, iar lucrările sunt în toi la modernizarea altor secţii/clinici (un nou bloc operatoriu) ale spitalului.

CU SPRIJINUL CJC, REZULTATE REMARCABILE PENTRU ECHIPELE CONSTĂNŢENE

Pentru sportul constănţean, implicarea CJC a însemnat un pas important spre marea performanţă. Aflată la un pas de desfiinţare în 2002, formaţia constănţeană de handbal masculin a fost preluată de CJC, iar această susţinere a contribuit din plin la obţinerea unor rezultate notabile. Handbal Club Municipal Constanţa a devenit de opt ori campioană a României, a câştigat de cinci ori Cupa României şi de două ori Supercupa României. HCM a obţinut rezultate remarcabile şi pe plan internaţional, în 2010 reuşind o calificare de răsunet între primele 16 echipe ale Ligii Campionilor. Şi formaţia masculină Club Volei Municipal Tomis Constanţa, echipă sprijinită din 2002 de CJC, are în palmares, în ultimii zece ani, patru titluri de campioană a României, şapte Cupe ale României şi o Supercupă a României. Din 2005, CVM Tomis a participat în fiecare an în Cupele Europene, în 2009 ocupând locul 3 în GM Capital Challenge Cup. În ultimii doi ani, CVM Tomis a avut evoluţii foarte bune în Liga Campionilor, în acest an urmând să-şi continue aventura europeană în Challenge Round-ul Cupei CEV. Susţinută de CJC, şi echipa feminină de volei CSV 2004 Tomis Constanţa a devenit de două ori campioană a României şi a câştigat o Cupă a României, participând cu succes în Liga Campionilor. Formaţia Rugby Club Judeţean Farul Constanţa a fost salvată prin susţinerea CJC, obţinând de două ori medaliile de bronz. În plus, în mediul rural au fost înfiinţate mai multe centre de excelenţă la nivel juvenil, astfel încât viitorul rugby-ului constănţean să fie asigurat. De asemenea, Consiliul Judeţean Constanţa a susţinut desfăşurarea a numeroase competiţii sportive la nivelul copiilor şi juniorilor.

COMUNICAT AL CONSILIULUI JUDEŢEAN CONSTANŢA

„Consiliul Judeţean Constanţa condamnă cu tărie acţiunea vădit abuzivă şi inumană efectuată în cursul zilei de 15.01.2014 de către mai multe persoane neidentificate asupra preşedintelui Consiliului Judeţean, domnul Nicuşor Constantinescu.

Vă aducem la cunoştinţă că Nicuşor Daniel Constantinescu, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, a fost citat de către DNA Constanţa în data de 13.01.2014 la sediul Direcţiei, însă, din motive de sănătate, nu s-a putut prezenta şi a mandatat avocatul (în persoana domnului Marius Mocanu) să îl reprezinte, să aducă la cunoştinţa procurorului acest fapt şi să stabilească de comun acord o dată ulterioară pentru audieri. Imediat, a doua zi, procurorul DNA Andrei Bodean a întocmit o rezoluţie care cuprindea cu totul alte acuzaţii faţă de cea menţionată în citaţia din 13.01.2014 şi care făcea obiectul mandatului de aducere emis de procurorii DNA în data de 14.01.2014, emis intempestiv, deşi în data de 13.01.2014, domnul preşedinte Nicuşor Constantinescu a fost reprezentat de domnul avocat, care a ajuns la o înţelegere cu procurorul DNA în prezenţa procurorului-şef pentru audierea domnului Constantinescu la o dată ulterioară.

Acuzaţiile aduse astăzi (n.r. - ieri) sunt legate de programele Consiliului Judeţean, programe propuse de USL şi validate de constănţeni în anul 2012 prin cele peste 250.000 de voturi exprimate de aceştia. Aceste programe au fost supuse plenului Consiliului Judeţean, votate în unanimitate de consilierii judeţeni legal aleşi şi neatacate în contencios administrativ de către Instituţia Prefectului.

Ca urmare a succesiunii faptelor întâmplate azi, considerăm că acţiunea de azi este abuzivă, nelegală şi face parte din războiul politic pe care DNA-ul condus de Traian Băsescu îl duce împotriva oamenilor politici ai USL.

Preşedintele Consiliului Judeţean, Nicuşor Constantinescu, cere Parlamentului României desfiinţarea prin lege a Direcţiei Naţionale Anticorupţie, un aparat odios de poliţie politică aflat la îndemâna lui Traian Băsescu şi care s-a plasat prin acţiunile sale deasupra justiţiei române şi a statului de drept”.

COMUNICAT DE PRESĂ AL ORGANIZAŢIEI JUDEŢENE CONSTANŢA A PSD

„Organizaţia Judeţeană Constanţa a Partidului Social Democrat condamnă virulent acţiunea abuzivă a poliţiei politice a lui Traian Băsescu, DNA, care l-a avut drept ţintă pe preşedintele executiv, Nicuşor Constantinescu, în cursul zilei de 15 ianuarie 2014. Partidul Social Democrat Constanţa acuză DNA de implicare în viaţa politică a României, având în vedere ca acuzaţiile ce i se aduc lui Nicuşor Constantinescu sunt legate de principalele proiecte ale USL propuse în campania electorală din 2012 cetăţenilor judeţului Constanţa, proiecte confirmate de peste 250.000 de voturi. PSD Constanţa îşi asumă deschis susţinerea pentru realizarea acestor proiecte confirmate legal prin Hotărâri ale Consiliului Judeţean şi îşi afirmă sprijinul total pentru Nicuşor Constantinescu”.

COMUNICAT DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE

„Din Rezoluţia de începere a urmăririi penale întocmită de procurori a rezultat că există date şi indicii temeinice potrivit cărora învinuitul Constantinescu Nicuşor Daniel şi-a îndeplinit în mod defectuos atribuţiile de serviciu care decurgeau din calitatea de preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa în sensul că a dispus efectuarea unor plăţi nelegale în valoare totală de 23.105.903,62 lei (peste 5 milioane euro) după cum urmează:

a) 1.239.987,60 lei către Regia Autonomă Judeţeană Drumuri şi Poduri (RAJDP) Constanţa, în cadrul proiectului de interes public judeţean „Caravana estivală a Judeţului Constanţa”. Cheltuielile nu au avut legătură cu obiectivele proiectului (realizarea de perdele forestiere, reabilitare terenuri degradate, conservare biodiversitate naturală, dezvoltarea turismului ecvestru etc.), proiect adoptat prin Hotărârea CJ nr. 148/2010, şi nu au avut legătură cu Protocolul de colaborare cu autorităţi ale administraţiei publice şi instituţii, respectiv RA ROMSILVA, RAJDP Constanţa şi SC RAJA SA. În plus, cheltuielile au fost făcute fără să existe documentaţiile tehnico-economice prevăzute de lege (devize de ofertă şi procese-verbale de recepţie care să ateste realitatea lucrărilor executate în 31 de localităţi şi conformitatea acestora cu cerinţele proiectului, pe de o parte, şi date şi informaţii privind coordonatele cadastrale aferente lucrărilor realizate, pe de altă parte;

b) 13.305.000 lei, reprezentând plăţi nerambursabile din fonduri publice către asociaţii şi cluburi sportive; finanţarea şi plăţile au fost efectuate numai în baza hotărârilor CJ Constanţa (instituţie condusă de învinuit), cu încălcarea flagrantă a prevederilor Legii nr. 350/2005 care reglementează regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non-profit de interes general şi a prevederilor Legii nr. 69/2000 a Educaţiei fizice şi Sportului

c) 5.094.836 lei, reprezentând finanţări nerambursabile din fonduri publice către asociaţii şi fundaţii cu act in dom cultural; finanţarea şi plăţile au fost făcute în baza unei hotărâri a CJ Constanţa (instituţie condusă de învinuit), fără respectarea normelor legale în vigoare, prevăzute de Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non-profit de interes general şi de OG nr. 51/1998, actualizată, privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, care stipulează în mod expres principiile şi regulile în care se pot asigura finanţări nerambursabile din fonduri publice;

d) 1.054.405,98 lei, rezultată din aceea că a acceptat şi a decontat o cotă de 23% din valoarea lucrărilor de împădurire şi pepiniere executate de Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa, reprezentând cheltuieli indirecte, în loc de 18%, cât ar fi fost legal

e) 761.749,06 lei, reprezentând o plată pentru lucrările de împădurire efectuate asupra unei suprafeţe de 50 de ha din comuna Independenţa, jud. Constanţa, în condiţiile în care contravaloarea acestor lucrări fusese deja achitată anterior, în anul 2011.

f) 1.650.925,04 lei, reprezentând plăţi nelegale către SC Domeniul Public şi Privat Judeţean Constanţa, respectiv contravaloarea închirierii unui număr de 11 autoturisme, cu încălcarea prevederilor OG nr. 80/2001 care impuneau limitarea consumului de carburanţi şi a numărului de autoturisme pentru toate instituţiile publice, inclusiv pentru consiliile judeţene (la un număr de şase autoturisme cu un consum lunar pe autoturism de 150 litri benzină/motorină) şi interdicţia închirierii de autoturisme de către toate instituţiile publice.

Faptele sus-menţionate s-au petrecut în cursul anului 2012 (punctele a-e), respectiv perioada 2012/2012 (punctul f).

Într-un dosar separat, procurorii aceluiaşi serviciu teritorial au dispus începerea urmăririi penale şi extinderea cercetărilor faţă de CONSTANTINESCU NICUŞOR DANIEL, în calitate de preşedinte al CJ Constanţa, în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea continuată de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul avantaje patrimoniale sau nepatrimoniale, cu consecinţe deosebit de grave.

În această cauză separată, procurorii au constatat, prin rezoluţie, că există date şi indicii temeinice potrivit cărora învinuitul Constantinescu Nicuşor Daniel nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit în mod defectuos atribuţiile de serviciu care decurgeau din calitatea de preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, în sensul că, în perioada 2009 - 27 noiembrie 2013, nu a asigurat, potrivit legii, finanţarea Centrului Militar Zonal Constanţa, neefectuând reparaţiile necesare la sediul acestuia, dispunând rezilierea contractelor pentru furnizarea de utilităţi şi servicii de pază necesare funcţionării în condiţii normale a Centrului şi încercând, în două rânduri, să evacueze instituţia din sediul pe care îl ocupă în prezent. Aceste demersuri au afectat activitatea Centrului Militar Zonal Constanţa, pe de o parte, iar pe de altă parte, Consiliul Judeţean Constanţa a obţinut un folos patrimonial nejustificat din sumele neplătite Centrului. De asemenea, în perioada în mai 2012 - octombrie 2013, a refuzat să dispună, potrivit Legii nr.446/2006, plata serviciilor de telefonie de care beneficia Centrul Militar Zonal Constanţa pentru îndeplinirea misiunilor specifice, în valoare de 3.958 lei. Aceste costuri au fost suportate de Ministerul Apărării Naţionale - Comandamentul Comunicaţiilor şi Informaticii Bucureşti, fiind astfel provocat un prejudiciu patrimoniului acestei unităţi în cuantum de 3.958 lei. Învinuitului Constantinescu Nicuşor Daniel i s-au prezentat acuzaţiile în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 3 Cod de procedură penală. Faţă de învinuitul Constantinescu Nicuşor Daniel procurorii au dispus măsura obligării de a nu părăsi ţara pentru o perioadă de 30 de zile. Facem precizarea că începerea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie”.

