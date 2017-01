„Am găsit arma şi gloanţele într-o pădure din România”

Tribunalul Constanţa i-a audiat ieri pe Ivelin şi Radoslav Atanasov Manolov, gemenii bulgari acuzaţi de trecere frauduloasă a frontierei, contrabandă cu arme şi infracţiuni la regimul armelor şi muniţiilor. Ei au fost trimişi în judecată pentru că, în luna iulie a acestui an, au fost prinşi pe teritoriul României înarmaţi cu un pistol şi cu mai multe documente ce au trezit suspiciunea poliţiştilor de frontieră. Din cercetările efectuate prin Biroul de contact româno-bulgar de la Giurgiu şi din declaraţiile celor doi fraţi, s-a constatat că aceştia aveau interdicţia de a părăsi teritoriul bulgăresc, fiind daţi în urmărire pentru tîlhărie, răpire şi tentativă de jaf şi aveau antecedente penale după ce, în 1999, au fost condamnaţi pentru jaf armat şi tîlhărie. Ei au fost reţinuţi de poliţiştii noştri între localităţile Şipote şi Văleni, aproape de Băneasa, iar la percheziţie, oamenii legii au descoperit asupra lor cîte un permis de conducere şi cărţi de identitate bulgăreşti, mai multe carduri şi cartele SIM, hărţi ale Bulgariei, Italiei şi Europei, diverse bunuri personale, 400 de euro, precum şi un pistol cu seria şi denumirea şterse prin polizare, dar şi cu un încărcator în care se aflau patru cartuşe cu glonţ de calibrul 9 mm. Arma de foc era învelită într-o faţă de pernă, alături de un amortizor şi o cagulă. Luaţi la întrebări de oamenii legii, gemenii au declarat că intenţionau să ajungă la mama lor, aflată la muncă în Italia. „Recunosc că am trecut ilegal frontiera împreună cu fratele meu, pentru că nu aveam paşapoarte. La doi-trei kilometri de graniţă, cînd am trecut pe teritoriul României, am găsit în pădure un pachet în care se aflau arma, gloanţele şi o cagulă. Fratele meu a spus să îl lăsăm acolo, dar intenţia mea a fost de a preda pistolul autorităţilor române. Nu am mai apucat, deoarece am fost prinşi de poliţişti. Nu le-am zis de pachet pentru că m-am speriat foarte tare. Nu am ieşit legal din Bulgaria deoarece am crezut că am interdicţie de a ieşi din ţară din cauza unei datorii de 2.000 de leva către statul bulgar. Am fost condamnat la şase luni de închisoare la domiciliu pentru furt, am ispăşit pedeapsa, dar banii pe care trebuia să îi dau drept despăgubiri nu i-am dat”, a declarat Ivelin Manolov. Fratele lui, Radoslav Atanasov, a spus cam acelaşi lucru, cu excepţia faptului că el a susţinut că nu a ştiut pentru ce a fost arestat în România, întrucît abia după ce a angajat un avocat a aflat ce acuzaţii i se aduc.