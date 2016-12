„Am grijă de tine” - o campanie pentru sufletul tău

Campania umanitară „Am grijă de tine”, iniţiată de primarul Radu Mazăre şi susţinută de Neptun TV, a fost lansată, aseară, în campusul social Henri Coandă, într-un eveniment în cadrul căruia primarul Radu Mazăre şi Înalt Preasfinţia Sa Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, au oferit cadouri tuturor copiilor din cartierul pentru nevoiaşi. Ideea campaniei de suflet, cum îi spune primarul, i-a venit lui Radu Mazăre la întâlnirea cu oropsiţii sorţii, cărora dacă nu le-a jucat feste sănătatea le-a făcut zile fripte soarta sau semenii, sau poate toate cele trei elemente la un loc. Întâlnirea cu cei cărora norocul nu le-a surâs l-a făcut pe primar să se gândească la ajutorul pe care l-ar putea da cei cu stare, în ajun de Sărbători. La lansarea campaniei, în holul unuia din blocurile sociale, o fetiţă de numai câţiva anişori, Diana, care de emoţii a şi uitat unde stă, i-a explicat primarului că vrea să devină poliţistă şi că, dacă e cazul, ştie să spună o poezie în loc de adresa la care locuieşte. Dincolo de seninătatea şi inocenţa celor mici, poveştile miilor de beneficiari ai cartierului Henri Coandă sunt cutremurătoare şi nu pot decât să ne facă să ne gândim câţi dintre noi am fi putut răzbate prin ele. „Ceea ce am început astăzi nu are legătură cu politica, cu votul, ci numai cu Dumnezeu, cu sufletul şi cu oamenii de aici. IPS Teodosie este cel care ne va ajuta. Aş vrea să facem această campanie împreună cu toţi constănţenii. Toţi cei cărora le-a ajutat Dumnezeu în viaţă, care au cu ce să-şi ducă zilele. Mulţi nici nu-şi dau seama de câte lucruri au nevoie oamenii ăştia vitregiţi de soartă. Când am fost la Andrei prima dată (băieţelul orfan de numai 10 ani care l-a impresionat pe primar în urmă cu o săptămână - n.r.), am văzut copii încălţaţi cu adidaşi cărora le tăiaseră vârfurile pentru că le rămăseseră mici şi nu mai puteau să-i poarte. Aş vrea ca fiecare dintre voi să adoptaţi câte o familie, câte un copil. De aia am apelat la TV Neptun, ca să fie prezentată situaţia fiecăruia. Nu este o ruşine. Este o legătură de suflet care ar putea fi creată între constănţeni şi oamenii de aici”, a declarat Mazăre.

Prezent la iniţierea campaniei, Arhiepiscopul Tomisului, unul dintre principalii susţinători ai proiectului de locuinţe sociale iniţiat de Radu Mazăre, a declarat: ”Sunt bucuros că ne putem deschide inima către oamenii care au nevoie de ajutor. A avea posibilitatea să faci milostenie este un privilegiu. Sf. Nicolae, pe care îl sărbătorim astăzi, se remarcă în primul rând prin milostenie. Averea moştenită de la părinţii săi a dăruit-o pe toată săracilor. Cine poate să dăruiască să o facă. Aici sunt peste 400 de copii care au nevoie de ajutor. Îi îndemn pe constănţeni să se intereseze de copiii de aici, să-i îngrijească, să-i şcolească şi să-i îndrume în viaţă”.

Unul dintre cazurile sociale care beneficiază de o locuinţă în zona Henri Coandă este cel al familiei Niţă, care are patru copii, dintre care trei minori. Trei, opt şi 12 ani au Mihai, Nicoleta şi Gabi, care trăiesc acum în condiţii decente, la care nici nu visau până de curând. Până când au primit locuinţa din partea Primăriei Constanţa, toţi cei şase membri ai familiei au locuit în condiţii greu de imaginat. Un saivan de animale, acoperit cu celofan, peste care erau aruncaţi câţiva baloţi de paie le era adăpostul. Baloţii au fost puşi ca să nu le ia vântul „acoperişul“. Pe lângă toate acestea, cel mai mic dintre copii - Mihai - suferă de sindromul Down.

PERSOANELE CARE DORESC SĂ SE IMPLICE ÎN CAMPANIE POT SUNA LA NUMĂRUL DE TELEFON 0725.308.400, ÎNTRE ORELE 10.00 - 20.00.