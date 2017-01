„Am întâlnit mame la 11 ani, dar și la 47!“

02:07:18 / 08 Mai 2016

Sa fie o scapare?

Am citit cu mare interes articolul si va felicit pentru inititiva de a promova moasele in proxima comunitate si eu fiind una dintre cele licentiate ale Universitatii "Ovidius"- Facultatea de Medicina/ Specializarea Moase, ultima promotie, cea din 2008, actual masterand al UMF Carol Davila Bucuresti. Din acest articol am aflat cu surprindere, din declaratia reprezentantului OAMGMAMR Constanta, ca nu exista moasa in acest judet cu activitate independenta, ceea ce mi s-a parut ciudat pentru ca eu sunt o astfel de moasa care functionez de mai bine de 1 an part-time, furnizand servicii de educatie perinatala ca "PFI Aglitoiu Ilenuta Moasa" in urma eliberarii documentelor de catre filiala Constanta, a carei membra sunt. Sa inteleg ca sunt exceptia care confirma regula sau mai sunt si alte" invizibile"? Din nou, felicitari pentru ceea ce ati reusit sa faceti pentru moase chiar de ziua noastra internationala, un cadou nepretuit: VIZIBILITATE, iar pentru gravidute un mare serviciu: au aflat ca existam aproape de ele, pentru ele cu tot ce inseamna firesc in sarcina, la nastere si dupa, atat pentru ele cat si pentru pruncii lor nou- nascuti. Multumesc si pentru mesajul transmis de OAMGMAMR moaselor din filiala de ziua lor!