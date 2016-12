„Am lucrat cu oameni extraordinari...”

Experienţa Telegraf s-a derulat, pentru mine, pe repede înainte, iar dacă aş derula filmul înapoi, aş putea scrie zeci de pagini. Însă, cum trebuie să mă limitez, o să spun doar esenţialul esenţialului. În redacţia Telegraf-ului, am avut ocazia şi ca reporter, dar şi ca şef al departamentului Social să lucrez tot timpul cu oameni extraordinari, chiar dacă mereu alţii, şi de la fiecare am învăţat câte ceva. Aici am realizat că profesionalismul meseriei de jurnalist nu se învaţă pe băncile şcolii, ci se fură de la colegii mai experimentaţi, de la şefii mai „hârjâiţi” de viaţă; că în redacţiile adevărate nu există şefi şi subalterni, ci doar colegi; că reţeta unui material de impact, atunci când nu ai nicio ştire, este să faci un reportaj de succes. Pe plan profesional, Telegraf-ul m-a şlefuit, iar personal m-a îmbogăţit... sufleteşte.

Andreea Rogoveanu, fost şef departament Social, actual redactor şef-adjunct la „Observator de Constanţa”