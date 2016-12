„Am mîncat gunoaie şi am fost mereu ameninţaţi cu moartea!”

Tribunalul Constanţa a audiat, ieri, trei dintre persoanele sechestrate în Spania, în luna septembrie 2007, de Ionel Matei, Marian Cristea, Dănuţ Cristea, Constantin Florin Curt şi Vasile Curt, care sînt judecaţi, în lipsă, pentru trafic de persoane în vederea exploatării la muncă. Victimele, toate din Mangalia, au povestit cu lux de amănunte teroarea prin care au trecut în perioada petrecută în Spania. „Pe data de 4 septembrie 2007, Ionel Matei şi Marian Cristea m-au întrebat dacă vreau să merg în Spania, să cîştig cam 100 euro pe zi dacă sînt băiat muncitor. Au chemat vreo 30-40 de bărbaţi într-un bar din Mangalia, unii au fost de acord să meargă, alţii au refuzat oferta. Matei şi Cristea au spus că trebuie să le dăm cîte 200 euro fiecare, 100 pentru drum şi 100 pentru intermedierea locului de muncă. Au reuşit să strîngă în final vreo 30 de persoane, pe care le-au dus la Bucureşti cu un microbuz, în două ture. Eu am mers cu a doua tranşă, cînd am plecat 16 inşi. Seara am ajuns în localitatea ilfoveană Bolintin Vale, la mama lui Marian Cristea, unde am dormit o noapte, iar a doua zi am plecat spre Spania. Cînd am ajuns la destinaţie am fost întîmpinaţi de Dănuţ Cristea, Constantin Curt şi Vasile Curt, care ne-au dus într-o livadă de măslini şi ne-au lăsat acolo. Nu aveam nici dormitor, nici bucătărie sau baie, cum ni se promisese. Am muncit cam o săptămînă la strîns măsline, timp în care am mîncat resturi din gunoaie şi stăteam nespălaţi. Am fost nevoiţi să ne improvizăm un acoperiş deasupra capului, din foi de cort. În tot acest timp nu am primit niciun ban, ulterior am aflat că fermierii spanioli ne plătiseră, însă plicurile cu bani pe care erau scrise numele noastre fuseseră luate de Matei, cei doi Cristea şi cei doi Curt. Atunci ne-am dat seama că ceva era în neregulă. De la Matei am aflat că, de fapt, trebuie să plătim fiecare cîte 1.000 euro pentru venirea în Spania şi nu 200 de euro cum ne spusese iniţial şi că pînă nu cîştigăm banii aceştia nu primim niciun ban şi nici paşapoartele. Unii dintre noi au spus că vor să plece, dar au fost ameninţaţi cu moartea!”, a povestit Ismail Matei, una dintre victimele traficanţilor. Coşmarul lor a luat sfîrşit într-o noapte, cînd au reuşit să fugă şi au cerut ajutorul poliţiştilor spanioli de la un telefon public. „Au venit două echipaje de Poliţie, dar nu ne-au crezut şi au plecat. Pe la ora 05.00 dimineaţa au apărut Marian Cristea, Ionel Matei şi Constantin Curt, care ne-au cerut să ne întoarcem, ameninţîndu-ne cu moartea. Unul dintre noi a reuşit să fugă şi, de data aceasta, poliţiştii au intervenit şi aşa ne-am recuperat paşapoartele. Am plecat cu primul autobuz pe ruta Sevilla - Valencia, am ajuns la Ambasada României, unde am povestit tot calvarul şi am cerut ajutor, reuşind să ne întoarcem în ţară!”, a mai spus Ismail Matei. Declaraţiile lui au fost susţinute de alţi doi bărbaţi din Mangalia, care au trăit şi ei calvarul din Spania.

Reamintim că Ionel Matei, Marian Cristea, Dănuţ Cristea, Constantin Florin Curt şi Vasile Curt sînt judecaţi, în lipsă, pentru iniţiere şi constituire a unui grup infracţional organizat şi săvîrşirea infracţiunilor de trafic de persoane în vederea exploatării la muncă. Procurorii susţin că această grupare de crimă organizată a recrutat, în vederea exploatării prin muncă, 24 de cetăţeni români de pe raza judeţelor Giurgiu şi Constanţa, dar şi din Bucureşti, sub promisiunea oferirii unui loc de muncă bine plătit în domeniul agriculturii, la cules de măsline, în Spania. Totodată, membrii grupării le mai promiteau asigurarea transportului, condiţii decente de cazare şi masă, precum şi plata a 4-5 euro pentru fiecare lădiţă de măsline culese. Anchetatorii au stabilit că, în momentul în care au ajuns în Spania, oamenilor li s-au luat actele de identitate şi au fost duşi pe o plantaţie de măslini, unde au trăit în condiţii mizere. De asemenea, victimele care protestau erau deseori lovite şi ameninţate cu acte de violenţă, astfel că era menţinută o permanentă stare de teroare. Profitînd de neatenţia supraveghetorilor, părţile vătămate au reuşit să fugă şi să ia legătura cu autorităţile române de la Consulatul României din Sevilla, cerînd sprijin pentru a fi retrimişi în ţară şi a se lua măsurile legale împotriva celor responsabili pentru situaţia creată.