„Am pariat pe scenariul „#Selfie” de la început” (II)

Cu un buget de aproape 900.000 de euro, pelicula „#Selfie“ a fost filmată în 12 locaţii, în 27 de zile. La realizarea comediei a participat o echipă de filmare compusă din 68 de profesionişti, care a fost completată de nouă cascadori. Echipa a folosit zece camere pentru realizarea unei cascadorii spectaculoase, în care o maşină a plonjat în apele Mării Negre. Din fericire, totul a mers ca pe roate şi nimeni nu a avut de suferit, iar scena a fost filmată „dintr-o singură dublă“.

Comedia „#Selfie“, în regia Cristinei Iacob, un proiect cinematografic cu adevărat ambiţios, a avut 20.000 de spectatori într-o singură săptămână. Protagoniştii filmului „#Selfie“ au ajuns, recent, la mare, la o întâlnire cu publicul constănţean, iar actriţa Olimpia Melinte (27 ani), o fire deschisă, naturală şi energică, a oferit cotidianului „Telegraf” un interviu din care prezentăm, astăzi, cea de-a doua parte.

Reporter (R): Cum este personajul pe care îl interpretaţi în comedia „#Selfie”?

Olimpia Melinte (O.M.): Roxana Popa (Roxi) este adolescenta obsedată de internet. Ea este cea care face „selfie-uri“ non-stop şi activează pe net, pe Facebook, şi asta pentru că se ascunde în spatele unei adolescente timide, cu probleme de greutate, căreia părinţii nu i-au acordat suficient timp, implicit atenţie. Roxi este fata care are nevoie de încredere în ea şi pe care o capătă abia în clipa în care îl întâlneşte pe George. Îndrăgostindu-se de el, realizează că ceea ce reprezintă ea e mult mai important decât învelişul superficial pe care îl prezenta.

R.: Cât de dificil a fost să vă transpuneţi în rolul adolescentei Roxi?

O.M.: A fost o provocare, pentru că eu nu eram aşa în liceu, eram o adolescentă foarte tranşantă, militam pentru drepturile colegilor, eram un fel de Avocatul Poporului, aşa că nu m-am regăsit foarte mult în Roxi, dar a fost o plăcere să mă întorc un pic la mentalitatea vârstei de 18 ani. Poate dacă aveam kilogramele ei în plus aş fi reacţionat şi eu la fel ca ea. De asemenea, a fost plăcut să mă întâlnesc cu toată echipa, care mi-a acordat multă atenţie, tocmai pentru că eu am depus un efort aparte. Asta a însemnat mult pentru mine, pentru că funcţionez pe platou prin prisma iubirii, acesta este combustibilul meu.

R.: Ce alte proiecte aveţi în plan?

O.M.: Pe 11 iunie, va intra în cinematografe un nou film al meu, pe care l-am filmat în Spania, se numeşte „Canibal”. Este filmul pentru care am fost nominalizată la Premiile Goya şi premiată în Spania. În toamnă, mă aşteaptă încă două premieri, încă două filme. Unul dintre ele este realizat tot aici, la Constanţa, se numeşte „Planşă” şi este în regia lui Gheorghe Andrei. S-a filmat o lună de zile la mare, dar de data aceasta toamna. E o Constanţa complet diferită de cea pe care o ştiu turiştii şi oamenii care vin să se distreze aici. În film e o atmosferă foarte romantică şi armonioasă, într-o poveste de iubire. În prim-plan apare Clubul Sportiv Farul, unde noi am învăţat să facem scrimă, jucând în film ca sportivi de scrimă. Filmul va rula în premieră în septembrie, iar în octombrie vine filmul lui Dan Chişu „Bucureşti non-stop”, unde schimb rolul, interpretând, de această dată, o prostituată. Am avut un an plin şi mi-a dat Dumnezeu noroc să duc la capăt nişte roluri complicate, dar frumoase.