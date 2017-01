Am pierdut pe mîna noastră

Sîmbătă, la Ploieşti, formaţia masculină de handbal CSM Medgidia a suferit a doua înfrîngere a sezonului. Echipa antrenată de Ion Crăciun s-a înclinat pe terenul lui Uztel, scor 31-36 (la pauză: 14-19), plătind tribut startului slab de partidă. Diferenţa de la pauză, de cinci goluri pentru Uztel, a fost gestionată bine de gazde pînă la final. "Am făcut foarte multe greşeli tehnice şi la finalizare. În apărare am fost depăşiţi clar, unde resimţim din plin lipsa accidentatului Cazan. Toţi jucătorii au evoluat slab, poate doar cu excepţia lui Nemenco", a declarat antrenorul Ion Crăciun. Pentru formaţia din Medgidia au evoluat Coadă, Vasile, Murtaza 9 goluri (6x7m), Enescu 7g, Nemenco 4g, Dinescu 3g, Mocanu 2g, Taşcă 2g, Savenco 2g, Cocean 1g, Răpciugă 1g, Dragnea şi Puşcaşu. Campionatul Ligii Naţionale se va întrerupe timp de două săptămîni deoarece naţionala masculină are programat un stagiu de pregătire în Elveţia. Totuşi, CSM Medgidia juca sîmbătă, 28 octombrie, de la ora 11.00, pe teren propriu, partida din etapa a opta, cu Poli Timişoara, deoarece pe 4 noiembrie formaţia lui Ion Crăciun va susţine manşa tur din Challenge Cup, împotriva ruşilor de la Kaustik Volgograd.

Rezultatele etapei a şaptea: HCM Braşov - Poli Iaşi 31-20; Poli Timişoara - UCM Reşiţa 25-25; Minaur Baia Mare - Agronomia Cluj 34-22; Dinamo Bucureşti - HCM Constanţa 27-26; CSM Bistriţa - Bucovina Suceava 25-30; Steaua - Pandurii Tg. Jiu 33-31.

Clasament

1. Steaua Bucureşti 7 6 0 1 233-202 12

2. Dinamo Bucureşti 7 6 0 1 246-187 12

3. HCM CONSTANŢA 7 5 1 1 196-176 11

4. CSM MEDGIDIA 7 4 1 2 232-204 9

5. UCM Reşiţa 7 3 3 1 206-186 9

6. Poli Timişoara 7 3 2 2 190-181 8

7. Uztel Ploieşti 7 4 0 3 198-199 8

8. HCM CSM Bistriţa 7 4 0 3 186-197 8

9. Minaur Baia Mare 7 3 0 4 203-203 6

10. Bucovina Suceava 7 3 0 4 186-209 6

11. Pandurii Tg. Jiu 7 2 1 4 192-203 5

12. HCM Braşov 7 2 0 5 175-184 4

13. Politehnica Iaşi 7 0 0 7 164-216 0

14. Agronomia Cluj 7 0 0 7 161-221 0