"Am pierdut un erou"! Pompierul care a murit în misiune, condus pe ultimul drum

Pompierul constănțean care a murit sâmbătă la datorie, în timpul unei intervenții din zona Faleză Nord, a fost înmormântat ieri, cu onoruri militare, în Cimitirul Eroilor din Constanța. Membrii familiei îndurerate, apropiații, sute de colegi, dar și oameni simpli care au aflat despre tragedie l-au condus pe ultimul drum pe sublocotenentul post-mortem Marius Daniel Fripis. Ceremonia emoționantă a început la Catedrala "Sfinții Apostoli Petru și Pavel", cu o slujbă oficiată de Înaltpreasfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, și de un sobor de preoți. Apoi, sicriul acoperit cu Drapelul Național a fost scos din biserică pe acordurile marșului funebru și purtat pe brațe de oamenii care și-au riscat viețile alături de Marius Daniel Fripis de-a lungul numeroaselor misiuni la care acesta a luat parte în decursul celor nouă ani în care a făcut parte din familia Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Dobrogea".

"AM PIERDUT UN EROU..." La ceremonie a luat parte și secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat. Acesta a luat cuvântul în fața sutelor de oameni adunați în fața Catedralei. "La nici două săptămâni de când am condus pe ultimul drum un camarad polițist, astăzi trăim încă un moment greu. Un moment greu pentru pompierii români, pentru camarazii și familia sublocotenentului post-mortem Fripis Marius Daniel, care a fost un exemplu de devotament preț de mai bine de nouă ani pentru toți colegii lui. Știu că pompierii din echipa pe care o conducea erau mândri să aibă un comandant ca el. Am pierdut un om curajos, un om dedicat, am pierdut un erou", a spus Raed Arafat. De asemenea, au fost citite ordinele prin care Marius Daniel Fripis a fost avansat post-mortem la gradul de sublocotenent și decorat de președintele României cu Ordinul "Bărbăție și Credință" în grad de Cavaler.

DETAȘAMENTUL "MARIUS DANIEL FRIPIS" Cortegiul a pornit apoi către sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Dobrogea", locul în care Marius Daniel Fripis a lucrat, cu pasiune și profesionalism, timp de nouă ani. Tocmai de aceea, în onoarea sa, Detașamentul Constanța-Oraș se va numi de acum înainte Detașamentul "Sublocotenent Marius Daniel Fripis". Pompierul care și-a pierdut viața în misiune a fost înhumat în Cimitirul Eroilor din Constanța.

A MURIT LA DATORIE Tragicul accident în care Marius Daniel Fripis a murit a avut loc sâmbătă, pe strada Tabla Buții din zona Faleză Nord. Echipa condusă de acesta a fost trimisă să intervină la un incendiu izbucnit într-o gospodărie. Apelul a fost primit, prin linia unică 112, în jurul orei 11.26. După ce autospeciala a sosit la fața locului, Marius Daniel Fripis a intrat primul în curte. După câteva secunde, butelia care luase foc a explodat în apropierea lui. Suflul deflagrației i-a smuls lui Marius Daniel Fripis casca de protecție de pe cap și i-a provocat răni extrem de grave la nivelul feței. Bărbatul a murit pe loc... Marius Daniel Fripis lucra la ISU "Dobrogea" din anul 2006, când fusese încadrat în funcția de comandant de echipaj, în cadrul Detașamentului Constanța-Oraș. La data de 1 august 2013, acesta a fost avansat, la termen, la gradul de plutonier adjutant. Marius Daniel Fripis era căsătorit și avea un fiu în vârstă de 19 ani.