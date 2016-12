Şeful Poliţiei Române, Liviu Popa, a declarat, vineri, că a discutat despre anihilarea corupţiei din vămile din ţară încă din decembrie 2009, într-un cerc restrâns, pe când lucra la Direcţia Generală Anticorupţie (DGA). Liviu Popa a spus, la Realitatea TV, că încă din 2009 a discutat despre \"luarea unor măsuri sistemice, ca singura soluţie pentru combaterea corupţiei sistemice\". Popa a mai spus că acţiunea de la frontiere a costat mai puţin de 100.000 de euro şi că a dovedit o corupţie de patru milioane de euro. Şeful IGPR s-a arătat foarte mulţumit de munca investigatorilor sub acoperire, “care şi-au lăsat familiile, copiii”, pentru a dovedi faptele de corupţie ale vameşilor şi poliţiştilor de frontieră. Întrebat dacă ofiţerii sub acoperire au instigat vreodată suspecţii să ia mită, Popa a spus că “nu trebuiau să instige pe nimeni ca să ia mită, era felul lor de-a fi, este un fenomen perpetuat de pe vremea comuniştilor”. Totodată, întrebat dacă în prezent se mai ia mită în vămi, Popa a spus că nu are certitudinea că nu se mai ia mită, însă crede că acţiunea autorităţilor a avut efect. \"Efortul colegilor de la DGA merită apreciat. Am plecat desculţi pe zăpadă, ca să folosesc o metaforă, au fost eforturi personale fantastice\", a mai spus Liviu Popa. El a precizat că o problemă este şi atitudinea cetăţenilor faţă de corupţie, motivând astfel folosirea multor investigatori sub acoperire şi a arătat că \"românul este schimbător, spune un lucru la poliţie, la procurori, apoi îşi schimbă declaraţia, o retrage şi aşa mai departe\". De asemenea, Popa a subliniat că \"românul vorbeşte despre corupţie în biserică, la cârciumă, peste tot, dar nu la poliţie\" şi că oamenii ar trebui să vină să sesizeze faptele de corupţie la care sunt martori.