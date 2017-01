„Am realizat tot ceea ce ne-am propus la începutul anului“

Pentru Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski“, anul care urmează să se încheie a fost, potrivit directorului general, soprana Daniela Vlădescu, un an greu - în care s-a muncit foarte mult -, dar cu realizări pe măsura efortului depus.

Premierelor de operă, operetă şi balet şi concertelor simfonice li s-au adăugat şi cea de-a XXXIV-a ediţie a Festivalului Internaţional al Muzicii şi Dansului. Festivalul a inclus momente diferite ca gen, adevărate atracţii pentru iubitorii de frumos: operă, operetă, musical, balet clasic şi balet contemporan, concert simfonic şi muzică contemporană. În cadrul tradiţionalei manifestări, organizată de Consiliul Judeţean Constanţa şi Teatrul „Oleg Danovski“, a fost inclusă şi premiera operetei „Lysistrata“, de Gherase Dendrino. Spectacolul, realizat în viziunea modernă a regizorului Ştefan Neagrău şi cu o scenografie semnată de Eugenia Tărăşescu-Jianu, a cucerit publicul iubitor de operetă, prin umor şi originalitate.

Anul 2008 le-a adus iubitorilor dansului clasic, în poante, două premiere: „Cenuşăreasa“, pe muzică de Serghei Prokofiev, în regia şi coregrafia lui Călin Hanţiu, şi baletul inspirat din commedia dell’arte, „Arlechinada“. Programat în cadrul celei de-a XXXIV-a ediţii a Festivalului Internaţional al Muzicii şi Dansului, baletul „Arlechinada“, în coregrafia lui Gheorghi Kovtun, artist emerit al Federaţiei Ruse, şi cu o scenografie realizată de Natalia Kornilova, fost amînat din cauza accidentării prim-solistului Horaţiu Cherecheş. Însă, în luna octombrie, spectacolul a deschis stagiunea coregrafică 2008-2009. La final de an, Teatrul „Oleg Danovski“ i-a oferit publicului constănţean o surpriză plăcută: premiera operelor „Cavalleria rusticana“, pe muzică de Pietro Mascagni, şi „Paiaţe“, de Ruggiero Leoncavallo. Spectacolele, în viziunea tinerei regizoare Sandra- Răsvana Cernat, s-au bucurat în mod deosebit de aprecierea melomanilor de la malul mării. Tuturor acestor reuşite ale instituţiei li s-a adăugat şi stagiunea estivală, care s-a desfăşurat pe scena în aer liber amplasată în zona Cazinoului din Mamaia şi care a cuprins aproximativ 50 de spectacole. Totodată, orchestra Teatrului „Oleg Danovski“ a participat şi la pregătirea Festivalului Naţional de Muzică Uşoară de la Mamaia. De asemenea, din luna octombrie a acestui an, în cadrul unui program derulat de Consiliul Judeţean Constanţa, în colaborare cu Teatrul „Oleg Danovski“, locuitorii din mediul rural s-au bucurat de prezenţa soliştilor instituţiei de la malul mării. „Am realizat tot ceea ce ne-am propus la începutul anului. Am avut şi premiere şi reluări. Nu a fost un an uşor, am muncit foarte mult. Consider că am avut o stagiune plină, reuşită şi foarte grea. Am realizat mai mult decît s-ar fi sperat“, a concluzionat Daniela Vlădescu.

„Lacul lebedelor“, „Don Pasquale“ şi „Voievodul ţiganilor“, premierele noului an

2009 le va aduce iubitorilor muzicii clasice şi ai baletului noi surprize. Potrivit Danielei Vlădescu, anul viitor se vor marca trei decenii de balet la malul mării. De aceea se doreşte ca momentul festiv să fie susţinut prin premiera „Lacul lebedelor“, de Piotr Ilici Ceaikovski, capodoperă care nu ar trebuie să lipsească din repertoriul niciunei companii de balet. În ceea ce priveşte opera, directorul general al Teatrului Naţional „Oleg Danovski“ şi-a propus pentru anul 2009, la malul mării, premiera spectacolului „Don Pasquale“, pe muzică de Gaetano Donizetti. „Ne-am gîndit la Don Pasquale pentru că avem nevoie şi de opere bufe, opere comice, care să atragă în sala de spectacole şi publicul foarte tînăr“, a motivat alegerea Daniela Vlădescu. Iubitorii operetei nu vor fi neglijaţi nici în 2009. Acestora li se pregăteşte „Voievodul ţiganilor“, de Johann Strauss (fiul). „Am observat că opereta prinde foarte bine la Constanţa. Anul viitor mi-aş dori să montăm Voievodul ţiganilor. Premiera de la Bucureşti, în regia lui Răzvan Ioan Dincă, a fost un mare succes. Mi-a plăcut atît de mult încît mi-aş dori să îl oferim şi publicului constănţean. Este o regie foarte originală şi foarte frumoasă“, a spus directorul Teatrului „Oleg Danovski“, Daniela Vlădescu.