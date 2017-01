“Am remarcat un efort important la Guvernul român să ridice rata de absorbţie”

Ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti, Martin Harris, a declarat, la o emisiune televizată, că absorţia fondurilor europene reprezintă prioritatea zero a Guvernului român: \"Este necesar să fie luate măsuri suplimentare pentru a ridica rata de absorbţie şi cred că este o experienţă bună în Europa de Est, cea a Poloniei, iar România ar putea urma acest exemplu. (...) România are un avantaj specific, o alocaţie mare de fonduri europene. Noi nu avem aşa ceva în Marea Britanie, dar această alocaţie dă un avantaj mare pentru România şi în privinţa competitivităţii. Lipsa de infrastructură este unul dintre dezavantajele României privind competitivitatea. Un program de infrastructură finanţat de UE este şi o sursă de locuri de muncă, dar şi de competivitate şi o bază pentru creşterea economiei în viitor\". El a spus că Marea Britanie deţine locul 10 în privinţa investiţiilor străine în România, însă a observat că, \"din păcate, aici în Europa Centrală şi de Est, prezenţa Marii Britanii nu este suficientă. Pentru mine este o provocare importantă, o prioritate zero să încurajăm relaţiile comerciale între Marea Britanie şi România\".