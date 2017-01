"Am renunţat la cariera de vedetă TV, pentru a mă întoarce la scenă"

Trupa "The Blue Spirits" a fost înfiinţată în anul 1997, de către Mihai Godoroja, un apreciat realizator de emisiuni radio-TV de blues, jazz şi rock. Din actuala formulă fac parte: Mike Godoroja (voce), Marcian Petrescu (muzicuţă amplificată&acustică), Valentin Badea (chitară bass), Marius Vintilă (baterie, percuţie) şi Florin Giuglea (chitară). Mike & "The Blue Spirits" au concertat, week-end-ul trecut, în staţiunea Mamaia, la campingul pescăresc, cu ocazia Festivalului Motocicliştilor.

Rep: De ce aţi ales să cîntaţi acest gen de muzică?

M.G.: Eu sînt mare pasionat de jazz, iar calităţile mele vocale nu sînt din zona jazz-ului, sînt din zona unei componente a jazz-ului, blues-ul. S-a dus toată treaba firesc în această direcţie.

Reporter: Cum aţi trecut de la televiziune la muzică?

Mike Godoroja: Acest proiect a început în 1997, după un festival care a avut loc la mare şi am vrut să fac o serie de emisiuni de radio live, cu trupe, în direct în studio. Am invitat, la un moment dat, formaţia "Voltaj 88", care îl avea pe Berti Barbera la voce şi pe Manuel Savu la chitară. În timpul acelei emisiuni, mi-am amintit că eu cîntasem în urmă cu cîţiva ani. De atunci mi-a venit ideea de a face un proiect de blues. Am trecut de la emisiuni la scenă, de fapt, m-am reîntors la scenă, deoarece nu mai reuşeam să comunic cu publicul de la televiziune. Şi am vrut să trec de partea cealaltă, acolo unde pot să am riscul de a primi roşii în faţă dacă ceva este în neregulă. Astfel încît am renunţat la cariera de vedetă TV, la ora aceea mă cunoştea o Românie întreagă, pentru a mă întoarce la scenă, chiar dacă exista riscul de a pierde din popularitate, dar cîştigasem contactul mai mare cu publicul.

Rep: V-aţi reîntoarce acum în televiziune?

M.G.: S-ar putea să mă reîntorc cu un proiect, dar tot în spiritul promovării muzicii live, nu acela de a fi prezentator de materiale gata înregistrate. Cred că în televiziune ar fi nevoie de promovarea acestei muzici, în contextul în care, în general, există o dominaţie a manelelor. Nu ai cum să contracarezi decît dacă fiecare face cîte puţin, iar puţin, adunat, înseamnă ceva mai mult.

Rep: Cum se împacă viaţa de familie cu cea de artist?

M.G.: Uneori nu se împacă şi cînd nu se împacă ies scîntei, deoarece lipsim prea mult de acasă, se produce o ineficientă alimentare financiară corespunzătoare nevoilor sociale şi atunci lucrurile se dublează cu o altă preocupare. Deocamdată, la noi, arta nu poate trăi prin ea însăşi. Vor supravieţui după crah-ul din 2007 cei care am avut puterea să reziste. În 2007, cînd lucrurile sperăm să se modifice în bine sau cel puţin, aşteptările noastre să nu fie înşelate, atunci se vor vedea împliniri pentru toate zonele artistice. Va dispărea pirateria discurilor, se vor cumpăra bilete la teatre, cluburi etc. Lumea nu va mai trăi cu 200 de euro, va trăi cu 600 de euro. Atunci, într-adevăr, nu vor mai fi nici probleme cu familia.

Rep.: Cînd veţi reveni la Constanţa?

M.G.: Ne pregătim de un spectacol care se numeşte "Trăiască capra vecinului", care se va desfăşura pe data de 23 august, în Bucureşti. Va fi o replică la ceea ce însemna, pe vremuri, ziua de 23 august. Cu acest show vom pleca şi într-un turneu, unde vom prezenta şi noul album, primul de blues în limba română. La Constanţa vom reveni abia în toamnă, cînd vom pregăti un spectacol de anvergură, care se va ţine într-o sală de teatru.