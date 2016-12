„Am scăpat cu viaţă din drumul fără întoarcere”

A ajuns jandarm din… întâmplare, la vârsta de 17 ani, dar a iubit aşa de mult uniforma militară încât nici acum, la 90 de ani, nu se poate despărţi de ea. Născut pe 11 noiembrie 1923, Ion Şerban povesteşte că a dat piept cu viaţa la 14 ani, când tatăl său a murit într-un accident de muncă la uzina la care lucra, iar mama, rămasă văduvă, trebuia să crească singură cinci copii. „Eram cel mai mare dintre fraţi şi am decis să plec pentru a fi o gură mai puţin la masă. M-am angajat la restaurante, am fost băiat de prăvălie, am muncit la o întreprindere petrolieră... am făcut de toate pentru a supravieţui. În 1941, când mareşalul Antonescu a spus „Români, treceţi Prutul şi eliberaţi Basarabia!”, am plecat voluntar la Şcoala de Subofiţeri Jandarmi Bucureşti. Aveam 17 ani şi vroiam să-mi apăr ţara. Am absolvit şcoala în 1943 şi am fost repartizat la Compania de Poliţie, aflată în spatele frontului. Misiunea mea şi a colegilor era de a aproviziona frontul cu muniţie şi de a păzi teritoriul ţării de paraşutiştii care se ocupau cu sabotajul”, povesteşte Ion Şerban.

ÎNGHESUIŢI CA ANIMALELE Pe 23 august 1944, Ion Şerban a fost luat prizonier. „La acea dată mă aflam la Iaşi şi am primit ordin să ne retragem. Am pornit în marş şi, când mai aveam doi kilometri până la Bacău, am fost încercuiţi de trupele sovietice, dezarmaţi şi direcţionaţi către Botoşani. Tot drumul am fost păziţi. Şapte zile şi tot atâtea nopţi am mers pe jos de la Bacău până-n lagărul de la Botoşani, fără nicio oprire, fără să mâncăm sau să bem apă. Odată ajunşi în lagăr, am fost înghesuiţi ca animalele şi aşa am stat două zile. Într-o dimineaţă, am fost încolonaţi şi am primit fiecare o pâine de două kilograme şi o bucată de zahăr cubic. Apoi am fost grupaţi câte 100 de prizonieri şi am pornit la drum, sub comanda unui ofiţer şi a patru pistolari”, îşi aminteşte Ion Şerban. Nonagenarul îşi aminteşte că prizonierii nu ştiau încotro se îndreptau şi-i întrebau pe oamenii din satele prin care treceau „unde merge şoseaua asta?” şi li se spunea mereu: „spre Bâlci-Basarabia”.

EVADAREA Perioada de prizonierat a fost cea mai grea din viaţa sa, iar ororile pe care le-a văzut l-au marcat pe veci. „Cine încerca să fugă era împuşcat pe loc şi abandonat pe câmp. Cu toate astea, vroiam să scap. Pe 3 septembrie 1944, când mai aveam doi kilometri şi treceam Prutul, aproape de Târgu Ştefăneşti, l-am prins de mână pe un consătean care era şi el prizonier şi am trecut împreună printre două santinele. Nu ştiu cum am reuşit. Cred că Dumnezeu le-a îngheţat minţile şi inimile santinelelor, pentru că nu au schiţat niciun gest să ne oprească, parcă eram invizibili. Am fugit pe câmp şi ne-am ascuns după o casă, unde am aşteptat să treacă tot convoiul”, spune Ion Şerban cu lacrimi în ochi. Salvarea lor a fost o femeie din satul în care se refugiaseră. Ea i-a primit în casă, i-a hrănit, le-a dat haine ţărăneşti şi i-a lăsat să doarmă trei nopţi sub acoperişul ei. Pentru că era foarte riscant să rămână în acel sat, Şerban şi consăteanul lui au plecat la Bucureşti. „Mergeam numai ziua, ocoleam satele ca să nu ne întâlnim cu duşmanii. Patru zile am mâncat numai porumb de pe câmp şi am băut apă din râuri. Când am ajuns la Mărăşeşti, ne-am urcat pe acoperişul unui vagon de tren şi aşa am ajuns la Bucureşti”, a povestit Ion Şerban.

A REVENIT LA VIAŢA CIVILĂ Când s-a prezentat la unitatea de jandarmi, comandantul l-a învăţat să spună că s-a rătăcit în munţi, ca să nu fie împuşcat pentru că a evadat. El a rămas în spatele frontului până la 1 octombrie 1949, când s-a desfiinţat Jandarmeria Rurală şi toţi militarii au fost trecuţi în rezervă. Aşa a revenit la viaţa civilă, însă în inima sa a rămas jandarm. Nu a avut voie să spună nimănui că a fost subofiţer în Jandarmeria Rurală, pentru că acea structură a fost mereu privită cu suspiciune şi neîncredere de conducerea ţării. Anul următor, Ion Şerban a urmat cursurile unei şcoli de electromecanici şi s-a angajat la Întreprinderea Teleconstrucţia Bucureşti, iar în 1955 a fost detaşat la Constanţa, oraş din care nu a mai plecat niciodată. S-a căsătorit şi a devenit tatăl a doi băieţi. După 1989, Ion Şerban este membru al Asociaţiei Veteranilor de Război MAI Constanţa şi este invitat la toate evenimentele şi sărbătorile naţionale aniversate de Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Constanţa. „Am fost înaintat la gradul de ofiţer, acum sunt maior şi am primit o uniformă nouă de jandarm, în care vreau să fiu înmormântat”, şi-a exprimat Ion Şerban dorinţa cea mai arzătoare, la care a adăugat: „Fraţilor, de-o fi să mor / Pe mormânt vă rog să-mi puneţi / Mândrul nostru tricolor!”