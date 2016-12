Am scăpat de vremea urâtă!

Meteorologii au veşti foarte bune pentru următoarele zile. Weekend-ul va veni cu o vreme frumoasă de primăvară, cu temperaturi ridicate şi nici urmă de ploi. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), sâmbătă, 25 aprilie, în Dobrogea, cerul va fi variabil, parțial înnorat. Temperaturile maxime se vor situa între 14 și 22 grade C, iar cele minime între 7 și 10 grade C. Duminică, 26 aprilie, vremea va fi numai bună de plimbare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 22 grade C, iar minimele între 6 și 10 grade C. Și luni, 27 aprilie, vremea se va menține frumoasă, ba chiar se va mai încălzi cu câteva grade. Maximele se vor situa între 15 și 24 grade C, iar minimele între 7 și 11 grade C.

CUM VA FI VREMEA ÎN URMĂTOARELE TREI LUNI? Potrivit prognozei meteorologice pentru intervalul mai - iulie, publicată de ANM, în mai, temperatura aerului va fi apropiată de normalul climatologic, mai ales în sud-est și local în sudul și vestul țării. În celelalte regiuni, valorile termice vor avea valori sub mediile multianuale ale perioadei, de 14,9 grade C. Tot în mai, cantitățile lunare de precipitații vor fi excedentare în cea mai mare parte a țării, nu însă și la noi, unde se vor situa în apropierea mediilor multianuale. În iunie, valorile termice vor avea valori apropiate de mediile climatologice în cea mai mare parte a țării, însă la capitolul precipitații, partea de sud-est a țării nu stă foarte bine. La noi, prognoza arată cantități lunare ce se vor situa sub normele multianuale, însă doar local.

ÎN IULIE, PREA CALD Potrivit ANM, în iulie, în sud-estul țării, temperatura aerului se va situa peste media climatologică a lunii (stabilită la 20,2 grade C). Estimările sezoniere sunt realizate de către Centrul European pentru prognoze pe medie durată (ECMWF) de la Reading, Anglia, și au un grad de realizare de aproximativ 60%.