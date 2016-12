„Am suspendat doctoratul în 1993”

Preşedintele PNL, Crin Antonescu şi-a adus aminte că prin 1991 a început un doctorat în istorie, condus de Zoe Petre, dar pe care l-a suspendat în 1993, după ce a devenit deputat. „Era un doctorat cu doamna profesor Zoe Petre conducător de doctorat, un doctorat legat de constituirea conceptului regal în moştenirea lui Alexandru Macedon, în epoca elenistică - o temă de istorie antică. Am parcurs-o, am dat examenele de etapă care se dau. Pe urmă, m-am pomenit în faţa deciziei: Fac politică mai departe? Merg cu doctoratul? Eu am conceput în 1993 ideea că doctoratul nu e o chestiune de palmares, nu e o decoraţie pe care ţi-o dă cineva, e un element de parcurs, de carieră, atunci, în principiu, când te duci pe o carieră ştiinţifică. Am suspendat acest lucru”, a declarat Crin Antonescu.