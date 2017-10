„Am trăit clipe de coşmar (...) Mi-aţi salvat viaţa!“

De la aflarea veştii că suferă de o formă gravă de cancer, boală care i-ar fi putut curma viaţa în orice clipă, şi până astăzi, ochii adolescentei Adriana Proca erau zilnic invadaţi de lacrimi. Toată durerea ei s-a încheiat zilele trecute, atunci când doctorii Spitalului Medical Park din Turcia, acolo unde tânăra de 16 ani a fost internată pentru 8 luni şi jumătate, i-au dat mult aşteptata veste: “AI ÎNVINS CANCERUL!”. Adriana este mai fericită acum ca oricând, abia aşteaptă să se întoarcă acasă la familie, la prieteni, care i-au fost alături sufleteşte în tot acest drum greu către vindecare, iar şcoala va deveni prioritatea ei numărul 1. “Am trăit clipe de coşmar, mai ales când doctorii din ţară mi-au spus că şansele mele de vindecare sunt foarte mici. Nu am crezut niciodată cu adevărat în vorbele lor, ştiam că viaţa mea nu are cum să se sfârşească la această vârstă. Am multe planuri, mult prea multe ca să mă fi dat bătută! Vreau să fiu fericită, să zâmbesc mereu, să mă bucur de fiecare clipă alături de cei dragi, să fiu recunoscătoare pentru acest cadou pe care mi l-a oferit Dumnezeu! Practic, m-am renăscut, am primit o nouă şansă şi vreau să profit de ea. Vreau să ajut la rândul meu, vreau să îmi dedic viaţa să le ofer şi altor copii zâmbete, aşa cum zeci de mii de oameni m-au ajutat enorm să mă vindec! Mulţumesc din suflet minunaţilor mei doctori Tunç Fışgın, Ceyhun Bozkurt şi întregului personal de la Medical Park pentru iubirea pe care mi-au purtat-o! Mulţumesc tuturor românilor şi moldovenilor pentru rugăciuni şi pentru cuvintele de încurajare. Au contat enorm! Voi sunteţi salvatorii mei şi vouă vă datorez totul!”, declară, cu lacrimi în ochi, Adriana Proca, adolescenta de 16 ani care a învins leucemia. La Clinica Medical Park din Istanbul, mai mulţi copii bolnavi de cancer, sprijiniţi de Asociaţia “Salvează o inimă”, şi-au găsit vindecarea: Alina Buhna, David Gîdei, Cristian Filip, Vladimir Bivol, Vlad Ceban, Vladelina Stici, Natalia Păun, iar acum este rândul Adrianei Proca să se bucure de acest cadou de la viaţă. Tratamentul Adrianei a costat 60.000 de euro, sumă care a fost donată de Asociaţia “Salvează o inimă” şi Caritate.md.