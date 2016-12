„Am venit la Constanța ca să lucrez cu Martin Stoev și Andrey Zhekov”

Campioana României la volei masculin, Club Volei Municipal Tomis Constanţa, se va baza pe cinci stranieri în sezonul următor. Unul dintre ei, coordonatorul bulgar Andrey Zhekov, se va afla la al doilea sezon consecutiv în tricoul alb-albastru, iar ceilalți patru au fost transferați în această vară: universalul bulgaro-italian Venceslav Simeonov, extrema sârbă Bojan Janic, extrema bulgară Stanislav Petkov și liberoul sârb Nikola Rosic.

Simeonov a devenit cel mai vârstnic jucător din lot, el împlinind 37 de ani în data de 3 februarie. Deține o experienţă foarte bogată după ce a jucat la nouă echipe italiene, iar în ultimele două sezoane a evoluat pentru renumita formaţie germană VfB Friedrichshafen, antrenată de Stelian Moculescu. Palmaresul său cuprinde Supercupa Europei (1996), Supercupa Italiei (1996 şi 2002), Cupa Cupelor (1997 şi 1998) şi Top Teams Cup (2006). În 2008, pe când juca la Copra Piacenza, a pierdut finala Ligii Campionilor, 2:3 cu Dinamo-Tattransgaz Kazan, formaţie antrenată de Viktor Sidelnikov.

„Am venit la Constanța ca să lucrez cu antrenorul Martin Stoev, ca să joc în aceeași echipă cu Andrey Zhekov, ca să evoluez în Liga Campionilor și pentru că Tomis este una dintre formațiile cu un bun nivel pe plan european. Nu prea cunosc echipele din campionatul României, dar cred că în competițiile europene putem înregistra rezultate foarte bune. Înainte de a veni aici, știam despre echipa din Constanța doar că în ultimii 10 ani a câștigat multe trofee pe plan național, că are ambiții mari în Cupele Europene, că are jucători de valoare în lot. Nu am vorbit niciodată cu Stelian Moculescu despre clubul din Constanța, nu mă gândeam că aș fi putut ajunge vreodată în România, nu știam ce condiții sunt aici. M-am întâlnit cu Martin Stoev la sfârșitul sezonului trecut, i-am spus că nu voi mai continua în Germania, iar el m-a invitat să joc la Tomis. Adevărul este că ne-am întâlnit de mai multe ori până m-a convins”, a declarat Simeonov.

Printre cluburile peninsulare la care a jucat bulgarul naturalizat italian se numără și CopraNordMeccanica Berni Piacenza, unde a evoluat în perioada 2005-2008. Actuala Copra Elior va fi una dintre adversarele Tomisului în Liga Campionilor, iar printre componenții săi se află și un alt bulgar naturalizat italian, Hristo Zlatanov (38 de ani), singurul jucător rămas la echipă din perioada în care evolua acolo și Simeonov. „Am jucat acolo trei ani, cunosc foarte bine echipa și ambianța din sală. Va trebui să servim foarte bine și să-i punem în dificultate, astfel încât coordonatorul Vermiglio să joace din afara zonei de 3 metri. Este una dintre condițiile pentru a obține un rezultat pozitiv contra lor”, a afirmat Simeonov.

La vârsta sa, noul jucător al Tomisului spune că nu are obiective personale pentru noul sezon, ci vrea să obțină cât mai multe performanțe cu echipa constănțeană. „Cred că am prea multă experiență pentru a-mi fixa obiective personale. Am venit aici să ajut echipa cu experiența mea, să ne simțim bine pe teren și să obținem rezultate cât mai bune în Cupele Europene. Am câștigat cam totul în cariera de jucător, iar acum nu-mi doresc decât să stau cât mai bine din punct de vedere fizic, asta va fi cel mai important”, a încheiat Simeonov.