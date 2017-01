Amália Rodrigues, subiectul unui film

Amália Rodrigues, supranumită regina fado-ului, va fi subiectul unui film intitulat “Amália - A Voz de um Povo/ Amalia - Vocea unui popor”, prevăzut pentru lansare la sfîrşitul acestui an, care va avea un buget de trei milioane de dolari, potrivit cotidianului “Diario de Noticias”. Filmările la această peliculă vor debuta pe 9 iunie şi vor avea loc mai mult la Lisabona, oraş care constituie un decor fantastic, după cum a declarat Manuel da Fonseca, producătorul acestui lungmetraj. Manuel Fonseca, de la casa de producţie Valentim de Carvalho Filmes (VC), a făcut acest anunţ la Festivalul de la Cannes, fiind însoţit de actriţa Sandra Barata Belo, cea care o va interpreta pe Amália Rodrigues.

Filmul, o biografie ficţionalizată, va fi regizat de Carlos Coelho da Silva, iar scenariul va fi semnat de Pedro Marta Santos şi de scriitorul João Tordo şi urmează să fie prezentat în sălile de cinema din Portugalia la finele acestui an. Acest lungmetraj va retrasa viaţa celebrei fadista, din copilărie pînă în ultimii săi ani de viaţă (Amália Rodrigues a murit pe 6 octombrie 1999), trecînd prin anii în care s-a bucurat de un succes mondial. Manuel Fonseca şi-a motivat decizia de a face acest film spunînd că “Amália este o figură universală şi are un statut care depăşeşte graniţele portugheze, este ascultată în toată lumea” şi că fado-ul s-a înscris în genul world music. După ce va rula la cinematograf, filmul va ajunge la TV, într-o miniserie difuzată televiziunea publică portugheză. Al cincilea din cei nouă copii ai familiei sale, Amália s-a născut în 1920, la Lisabona, în cartierul Alcântara şi a fost crescută de bunica sa pe linie maternă. A început să cînte în 1939, texte compuse de Joaquim José de Lima, în casele de fado din Lisabona şi, mai ales, la clubul Retiro da Severa, sub numele Amalia Rebordao. La Solar da Alegria, la Café La Gare, la Luso sau Café Mondego, Amália va relua, pe scenă, gesturile lui Alfredo Marceneiro, un alt părinte al fado-ului. Astfel, tînăra cîntăreaţă îşi va interpreta melodiile triste cu ochii închişi şi cu o expresie dureroasă imprimată pe chip. De-a lungul carierei a lansat zeci de discuri, fiind adeseori comparată cu Maria Callas.

Născut la începutul secolului al XIX-lea, în cartierele populare din Lisabona, în cercurile rău famate ale prostituatelor şi amatorilor de jocuri de noroc, fado-ul a cîştigat saloanele elegante ale nobilimii şi burgheziei şi a însoţit, de-a lungul timpului, curente de gîndire divergente: cîntec subversiv, fado-ul a fost şi “imnul” oficial al regimului dictatorial al lui Salazar. De altfel, regimul avea drept deviză oficială “Dumnezeu, Patria şi Familia”, care va deveni mai cunoscută sub denumirea “Cei trei F”: Fado, Fátima (sat în centrul Portugaliei, unde se spune că trei copii ar fi văzut-o, în mai multe rînduri, pe Fecioara Maria, în cursul anului 1917) şi Fotbal. Originile fado-ului sînt numeroase şi încă destul de controversate, unii susţinînd că se trage din lundumul brazilian (amestec de ritmuri aduse de sclavii africani), iar alţii, din modinha (muzica de la curtea portugheză). Portughezii preferă ipoteza conform căreia fado-ul, acest cîntec profund al absenţei, al singurătăţii, a fost adus de marinarii de cursă lungă. Mai mult decît un cîntec, fado-ul este o plîngere care interoghează un destin împotriva căruia nu se poate face nimic. Termenul “fado” provine, de altfel, din latinescul “fatum” (destin ineluctabil). Dragostea neîmplinită, gelozia, nostalgia pentru persoane dragi, dispărute sau pentru trecut, greutatea vieţii, dorul, suferinţa, exilul, toate acestea sînt teme mult întîlnite în melodiile de fado. Acest stil de muzică a fost făcut cunoscut în toată lumea de “a rainha do fado” (regina fado-ului), Amália Rodrigues.