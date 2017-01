Amânare fără suport legal

Preşedintele \"Pro Lex\", Vasile Lincu, spune că declaraţiile Ministerului Administraţiei şi Internelor privind amânarea încadrării absolvenţilor şcolilor ministerului până la 1 ianuarie 2012 nu au suport legal pentru că nu pot fi înfiinţate noi funcţii mai devreme de un an de la disponibilizări. \"Având în vedere faptul ca absolvenţii şcolilor de poliţie nu pot fi încadraţi decât pe funcţii vacante, potrivit art. 100 alin. 5 din legea nr. 188/1999 mai devreme de un an de la finalizarea disponibilizărilor nu pot fi înfiinţate noi funcţii, deci declaraţiile MAI nu au suport legal\", a precizat Lincu. Potrivit articolului 100, alineatul 5, din Legea nr. 188/1999 \"în cazul reorganizării activităţii prin reducerea posturilor, autoritatea sau instituţia publică nu poate înfiinţa posturi similare celor desfiinţate pentru o perioadă de un an de la data reorganizării\". În ceea ce priveşte preluarea poliţiştilor de către MAE, liderul \"Pro Lex\" propune ca acest lucru să se realizeze înainte de reorganizare, pentru a nu se interpreta că au fost preluaţi acei poliţişti de care MAI a vrut să scape şi că printre aceştia sunt acei \"beţivi şi nenorociţi\" la care făcea referire şeful Poliţiei Române. Guvernul a adoptat, ieri, OUG privind unele măsuri legate de încadrarea în limita cheltuielilor de personal din MAI, care prevede amânarea încadrării absolvenţilor şcolilor ministerului până la 1 ianuarie 2012.