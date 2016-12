Amânarea amenzilor lasă locuinţele neasigurate

• SE VÂND 3.000 DE POLIŢE PE ZI • Doar 7,4% dintre locuinţele din România vor avea asigurare obligatorie, în primul an de la startul programului, rezultat sub aşteptări, spune preşedintele Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor (PAID), Marius Bulugea, care precizează că, până pe 15 iulie, când se încheie programul, vor fi cumpărate 620.000 de poliţe. „În România sunt circa 8,4 milioane de locuinţe. Până la sfârşitul lui iunie au fost încheiate 585.000 de poliţe, iar ritmul de emitere a crescut la circa 3.000 poliţe pe zi, de la 750 - 1.000 în mai. Cu toate acestea, subscrierile sunt sub estimările noastre. Pe 15 iulie, la un an de la startului programului, ar putea fi aproximativ 620.000 de locuinţe asigurate”, spune Bulugea.

• AMENZI DE 100 - 500 LEI • Preşedintele PAID consideră că unul dintre motivele care au dus la o rată scăzută a asigurării este amânarea cu şase luni a aplicării amenzilor, de la 15 ianuarie, la 15 iulie. Penalizările, cuprinse între 100 şi 500 lei, vor fi aplicate de primării. „Pot exista situaţii în care primarii să nu dea imediat amenda, în condiţiile în care o parte dintre proprietarii din localitatea respectivă nu se asigură, preferând mai întâi să îi conştientizeze asupra importanţei asigurării, să le trimită un avertisment şi apoi să le aplice sancţiunea”, explică Bulugea.

• ASIGURAREA OBLIGATORIE COSTĂ 10 SAU 20 EURO • Prima obligatorie este de 20 euro în cazul locuinţelor tip A (care au structura de rezistenţă din beton armat, metal ori lemn sau cu pereţi exteriori din piatră sau cărămidă arsă), respectiv de 10 euro în cazul locuinţelor tip B (cu pereţi exteriori din cărămidă nearsă). Suma maximă asigurată este de 20.000 euro pentru locuinţele de tip A şi de 10.000 euro pentru cele de tip B. Cei care au deja o poliţă facultativă de asigurare a casei nu trebuie să mai achiziţioneze şi asigurarea obligatorie. Până în prezent, PAID a plătit despăgubiri de circa 85.000 lei pentru 22 de dosare de daună avizate de către societăţile de asigurare membre ale PAID. „În total, au fost înregistrate 40 de dosare de daună, cele mai multe fiind în judeţele Prahova, Harghita şi Neamţ. Daunele au fost cauzate de inundaţii şi alunecări de teren”, spune preşedintele PAID.