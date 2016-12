Amanda Bynes acuză poliţia

Starleta americană Amanda Bynes, de 27 de ani, a avut probleme cu oamenii legii, dar este departe de a se linişti. Actriţa susţine că a fost hărţuită sexual de un poliţist, înainte de arestarea ei de joi, 23 mai, care ar fi atins-o în zonele intime. „Nu credeţi informaţiile în legătură cu arestarea mea. Sunt doar minciuni. Am fost agresată sexual de unul din oamenii legii, apoi m-au arestat. A minţit şi a spus că am aruncat un bong pe fereastră, când eu am deschis fereastra pentru aer. Hilar. Mi-a pălmuit vaginul. Hărţuire sexuală. Mare lucru. Atunci am chemat poliţiştii. El mi-a pus cătuşe”, a scris actriţa pe contul său de Twitter. În plus, vedeta este supărată că a fost dusă iniţial la un spital de boli psihice. Poliţia din New York a confirmat că a primit o plângere oficială din partea actriţei cu privire la tratamentul poliţiştilor implicaţi în arestarea sa.