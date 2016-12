Amanetul, ultima soluţie pentru facturile zilelor noastre?

Agravarea situaţiei financiare a multor constănţeni este reflectată de activitatea înfloritoare a caselor de amanet. Pragurile zecilor de case de amanet de la noi din oraş sunt trecute de un număr crescând de persoane, de la cele care au nevoie de bani, adevărate cazuri sociale, până la cele care intră să admire marfa din vitrine. În prima categorie se încadrează şi E.G., care şi-a amanetat un inel ca să aibă bani de transport, starea ei de sănătate împiedicând-o să meargă mult pe jos. „Sunt bolnavă, am o problemă cu ficatul, am nevoie de tratament, nu am pensie, soţul e decedat, băiatul e fără serviciu. Alerg acum să îmi depun dosarul pentru ajutorul social care e în valoare de 102 lei. Puţin, dar mai bine decât nimic. Acum am lăsat un inel la amanet şi am luat 20 de lei ca să am de autobuz. E greu, dar merg înainte, chiar dacă mi-a rămas doar demnitatea”, a spus femeia care tocmai ieşise dintr-un amanet. Unii jonglează cu puţinul aur pe care îl au, ca să aibă bani să plătească dările. “Scot un inel, las un lanţ şi mai fac rost de nişte bani ca să mă descurc cu facturile”, a detaliat D.F. Aflaţi în situaţii la fel de dificile precum cele prezentate mai sus, foarte mulţi constănţeni îşi amanetează pentru sume mici aurul şi produsele electronice pe care le au prin casă. Bunuri electrocasnice nu prea au unde să ducă, costurile ridicate ale unui spaţiu de depozitare fiind invocate de cei din domeniu. Iar unele case de amanet nu primesc nici electronice, patronii spunând că din cauza devalorizării rapide a acestora, abia îşi mai recuperează banii investiţi, lucrând numai cu aur. Preţul acestuia variază, la cumpărare, de la 45 de lei pentru 1 gram de 14 carate, până la 85 de lei gramul de 22 carate. La vânzare, adaosul comercial practicat merge şi până la 100%. Pentru electronice, preţul se stabileşte în funcţie de starea generală a obiectului tranzacţionat. Casele de amanet percep dobânzi de 0,3 – 0,8% pe zi, în funcţie de suma cerută, de perioada împrumutului şi de calitatea garanţiei lăsate.

FENOMENUL ESTE NAŢIONAL. Creşterea activităţii amaneturilor este un fenomen întâlnit în toată ţara. Potrivit preşedintelui executiv al Federaţiei Metalelor Preţioase şi a Pietrelor Preţioase şi Semipreţioase Diamong Gold (FMMPPSDG), Mihail Pacioianu, starea de sărăcie a românilor a dus la intensificarea activităţii amaneturilor. ”Se constată un fenomen nou, respectiv creşterea numărului de tranzacţii realizate prin casele de amanet. Acesta este un indicator foarte relevant, care arată starea de sărăcie care s-a instalat în România şi care îi determină pe români să-şi vândă bijuteriile şi rezervele de aur\", a declarat preşedintele FMMPPSDG. De asemenea, numărul firmelor care desfăşoară astfel de activităţi s-a mărit de cinci ori faţă de cel înregistrat acum cinci ani, numai în primele şase luni ale acestui an fiind înfiinţate 400 de case de amanet în România, mai mult de două pe zi, totalul ajungând astfel la peste 2.000 de unităţi.