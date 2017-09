AMARE STREET FEST! Arta cea mai spectaculoasă, pe străzile Constanţei!

Ce legătură există între teatrul de stradă şi iubire? Răspunsul este: AMARE STREET FEST – Festivalul Internaţional de Teatru de Stradă Constanţa! „Amare” înseamnă „a iubi”, căci aceasta este menirea lumii, spune poetul Ovidius, iar acest Festival Internaţional de Teatru de Stradă se desfăşoară sub semnul artei iubirii. Marile Dionisii de la Tomis redevin, astfel, centrul de interes al Cetăţii, aşa cum era în vechime, sub o nouă denumire şi sub forma unui spectaculos alai de dansatori, aruncători de steaguri, satiri şi nimfe, arlechini, toboşari, animale fantastice şi multe alte surprize!

AMARE STREET FEST – Festivalul Internaţional de Teatru de Stradă Constanţa reia tradiţia marilor celebrări, într-o reinterpretare modernă şi o nouă structură, în organizarea Asociaţiei Eurocult, cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanţa!

AMARE STREET FEST va pleca din faţa Sălii Sporturilor, sâmbătă, 9 septembrie 2017, de la ora 19.30, şi va poposi, alături de toţi locuitorii Tomisului, în piaţa ce poartă numele marelui poet, unde vor avea loc mai multe spectacole.

Duminică, toţi locuitorii Cetăţii sunt aşteptaţi, începând cu ora 16.00, direct în Piaţa Ovidiu, pentru un sfârşit de săptămână spectaculos. Programul va lua sfârşit în jurul orei 22.00.

Invitaţi sunt toţi locuitorii Cetăţii, tomitani sau doar în trecere! Veniţi să vedeţi cea mai spectaculoasă manifestare a istoriei şi culturii, teatrul de stradă, şi să vă bucuraţi sufletele şi minţile alături de incredibilele performanţe ale trupelor şi artiştilor internaţionali invitaţi: Sbandieratori dei Rioni di Cori (Italia), Saurus (Olanda), Mirror Familly (Slovacia), Roo’d (Marea Britanie), Firewinds (România), Harlequins (Slovacia), Blade Strings (România), Fish Drummers (Slovacia), Violoncellissimo (România) şi mulţi alţii.

Sezonul cultural 2017 de la Constanţa se închide în cel mai spectaculos mod, cu un festival de teatru de stradă care revitalizează tradiţia şi, de ce nu, o poate continua, căci dacă Marile Dionisii sunt prezente pe parcursul întregii istorii a vechii Elade, AMARE STREET FEST poate deveni o marcă definitorie a istoriei prezentului!

AMARE STREET FEST este organizat de Asociaţia Eurocult, cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanţa! Organizatorii ţin să mulţumească Grupării Mobile de Jandarmi „Tomis“ Constanţa, Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Constanţa, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea“, Inspectoratului de Poliţie al Municipiului Constanţa.