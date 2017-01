Amazon invită cititorii să se pronunţe în conflictul său cu Hachette

Grupul Amazon, criticat de 900 de scriitori de marcă, i-a invitat pe cititorii din lumea întreagă să ia poziţie şi să se implice în conflictul său cu editura americană Hachette Book Group (HBG), filială a grupului francez Lagardère. În acest sens, distribuitorul online nu a ezitat să facă publică, într-o scrisoare publicată pe site-ul www.readersunited.com, adresa electronică a patronului HBG, Michael Pietsch.

Amazon i-a îndemnat pe cititorii din lumea întreagă să îi scrie e-mail-uri lui Michael Pietsch, pentru a pune presiune pe acesta şi pentru a face ca balanţa să se încline în favoarea sa, în acest conflict comercial care durează de mai mult de cinci luni. „Suntem convinşi că accesul la cărţi reprezintă un fapt benefic pentru cultură. Avem nevoie de voi. Vă rugăm să scrieţi editurii Hachette şi puneţi-ne şi pe noi în copia mesajelor voastre”, se afirmă în scrisoarea publicată de grupul Amazon. Grupul american a mers până într-acolo încât a sugerat cititorilor o serie de revendicări-tip, iar una dintre acestea acuză editura Hachette de înţelegere ilegală pentru a menţine ridicate preţurile cărţilor electronice. Amazon reiterează astfel argumente repetate încă din luna iulie: grupul american pozează în apărătorul preţurilor mici pentru cărţile electronice care, potrivit opiniei sale, „pot şi trebuie să fie mai puţin scumpe”, întrucât aceste produse nu includ costuri de imprimare, de stocare şi nici de livrare în librării. Distribuitorul american şi-ar dori un preţ unic de 9,99 dolari pentru anumite cărţi electronice, spre deosebire de preţurile actuale care variază între 12,99 şi 19,99 dolari.

Amazon şi Hachette participă de mai multe luni în SUA la negocieri comerciale tensionate. Pentru a pune presiune pe editură, distribuitorul online şi-a redus stocurile provenind de la Hachette şi a refuzat să mai accepte precomenzi pentru autorii editaţi de acesta. De la debutul acestor neînţelegeri, Hachette, editorul scriitoarei J.K. Rowling, autoarea romanelor din seria „Harry Potter”, a cerut grupului Amazon să renunţe la aceste represalii, însă nu a avut succes. Pentru a-şi întări apărarea, Amazon a făcut o paralelă cu lupta dusă de apărătorii cărţilor editate în format de buzunar în anii '30. Amazon afirmă, de exemplu, că scriitorul britanic George Orwell i-a sfătuit pe editorii din acele vremuri să se unească pentru a distruge cărţile de buzunar.

Această nouă ofensivă a grupului Amazon are loc la o zi după publicarea în „The New York Times” a unei petiţii, apărută pe o pagină întreagă, semnată de peste 900 de scriitori de renume, prin care aceştia cer grupului Amazon să renunţe la politica sa dură contra editurii Hachette. Acea petiţie, semnată de romancieri de succes, precum John Grisham şi Stephen King, a fost iniţiată de Douglas Preston, un scriitor american de romane horror. Aceiaşi autori îi asigură pe cititori de faptul că nu ţin partea nimănui în acest conflict, dar au început să se simtă ca şi cum ar fi fost luaţi prizonieri. „Suntem ferm convinşi că niciun librar nu ar trebui nici să împiedice, nici să jeneze vânzarea de cărţi, nici chiar să descurajeze clienţii să comande sau să dorească să primească volumele şi cărţile pe care le doresc”, au explicat scriitorii. „Amazon nu are dreptul de a se folosi de un grup de scriitori, care se plasează în afara acestui conflict, pentru a desfăşura represalii bine ţintite”, au adăugat aceștia. Distribuitorul american propune ca scriitorii editaţi de HBG să primească toate încasările provenind din cărţile electronice ale acestora vândute pe Amazon. Însă această propunere nu a reuşit să îi liniştească pe scriitori. Prins cu spatele la zid, Amazon pare să fi ales opţiunea de a deplasa conflictul în zona publică, luându-i ca martori pe cititori.