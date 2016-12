Amazon va lansa un serviciu muzical online

Grupul american Amazon, un gigant în domeniul distribuţiei online, va lansa în curând, în SUA, un serviciu de streaming muzical online, al cărui catalog va fi, iniţial, unul limitat. Serviciul muzical ar putea fi lansat chiar în această săptămână, potrivit cotidianului american ”The New York Times”, care citează surse apropiate proiectului. Abonaţii serviciului Amazon Prime vor avea acces gratuit la mii de titluri, melodiile nefiind întrerupte de publicitate. Totodată, aceştia vor beneficia de livrare fără taxe pe parcursul a două zile la produsele comandate de pe site-ul Amazon, inclusiv la un catalog care cuprinde diferite tipuri de conţinut online, filme şi seriale de televiziune, dar şi cărţi electronice. Două dintre cele mai mari trei case de discuri la nivel internaţional, Sony şi Warner Music, au încheiat acorduri cu Amazon pentru difuzarea melodiilor lor pe noul serviciu muzical online. Însă Universal, care are în portofoliul său artişti precum Lady Gaga, Katy Perry şi Kanye West, nu a ajuns la o înţelegere cu Amazon.

Speculaţiile privind lansarea de către Amazon a unui serviciu muzical online au apărut în urmă cu mai multe luni. Discuţiile între Amazon şi casele de discuri au durat totuşi mai multe luni şi s-ar fi poticnit, la un moment dat, la chestiunea rabatului substanţial pe care Amazon încerca să îl obţină în raport cu tarifele practicate de casele de discuri pentru serviciile concurente. Amazon a propus caselor de discuri mai mici, în schimbul acordării drepturilor de autor pentru o perioadă de un an pentru melodiile pe care le au în portofoliu, o redevenţă totală de cinci milioane de dolari. În schimb, caselor mari de discuri, Amazon le-ar fi făcut o ofertă financiară mult mai mare. Suma vehiculată iniţial în acest sens a fost de 25 de milioane de dolari, însă nu se ştie cum au decurs lucrurile din acest punct de vedere în timpul negocierilor. Totuşi, având un catalog de melodii relativ limitat, serviciul muzical al Amazon nu este văzut în prezent ca o ameninţare reală pentru platformele concurente, precum Spotify, Rhapsody şi Beats, a căror ofertă cuprinde milioane de piese muzicale. Însă dimensiunea Amazon constituie un avantaj în cazul lansării acestui nou serviciu. Compania a anunţat recent că are 244 de milioane de conturi de clienţi activi şi se estimează că retailerul online are peste 20 de milioane de abonaţi la serviciul său Prime.

Lansat ca o simplă librărie online, retailerul Amazon şi-a dezvoltat foarte mult activitatea în ultimii ani, lărgindu-şi gama de produse pe care le vinde şi dezvoltându-se în sectoare diferite. Amazon a devenit astfel un actor important în sectorul informaticii dematerializate (cloud) şi închiriază pentru multe alte servicii centrele de date ale diviziei sale AWS. În ceea ce vizează publicul larg, grupul american este prezent pe piaţa tabletelor informatice cu gama sa Kindle şi a pus, în paralel, accent pe conţinuturile digitale, în special pe cele video. Amazon se impune astfel ca un concurent din ce în ce mai serios pentru site-ul video online Netflix prin serviciul său Prime, ai cărui abonaţi, pe lângă o livrare gratuită a comenzilor lor, pot să privească în streaming un catalog, în creştere constantă, de seriale TV, seriale online şi filme. Pe de altă parte, Jeff Bezos, fondatorul şi directorul executiv al Amazon, a anunţat în august 2013 că va cumpăra în nume personal, pentru o sumă de 250 de milioane de dolari, cotidianul ”The Washington Post”.