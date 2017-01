Ambarcaţiunea decorativă de la Pescărie a ajuns la destinaţie

Operaţiunea de amplasare a celei de-a cincea nave decorative de pe teritoriul municipiului Constanţa a decurs fără probleme în noaptea de miercuri spre joi, înscriindu-se în programul orar stabilit de municipalitate. Directorul Direcţiei Servicii Publice din cadrul Primăriei, Ionel Pilat, a declarat ieri că transportarea navei cu ajutorul unui autovehicul agabaritic a început în dana 31 a Portului Constanţa, la ora 23,30 şi s-a încheiat în jurul orei 04,30, la intrarea în Mamaia dinspre Pescărie. Pentru deplasarea prin oraş au fost mobilizate echipe de intervenţii ale firmelor de cablu TV, publicitate stradală, Romtelecom, RATC, Luxten şi ENEL. „Nu am avut probleme deosebite, am reuşit să demontăm cu ajutorul firmelor specializate toate reţelele de utilităţi care ar fi putut fi avariate prin transportarea ambarcaţiunii şi am ales fereastra de timp pentru această operaţiune la miezul nopţii, astfel încît să nu bulversăm traficul rutier pe timp de zi”, a declarat Pilat. El a arătat că, din motive tehnice, traseul parcurs de transportorul agabaritic a fost stabilit pe o rută care să evite cît mai mult centrul oraşului, pentru a nu se demonta prea multe reţele de utilităţi. Nava a fost transportată pe ruta Poarta 5 – b-dul Aurel Vlaicu – Oxford, bdul Mamaia. Pentru a reduce înălţimea totală a transportului, înainte ca ambarcaţiunea să fie urcată pe transportul agabaritic, a fost secţionată cabina de comandă. Ieri, în jurul orei prînzului, o firmă specializată în confecţii metalice a sudat cabina la locul ei, pe nava deja amplasată pe postamentul amenajat de Primărie în zona Pescărie.

Începînd de astăzi, două echipe ale unei firme contractate de autoritatea locală vor demara activităţi de sablare, grunduire şi vopsire a navelor amplasate de curînd la Gară şi la intrarea în staţiunea Mamaia. „Intenţionăm să încheiem activitatea de estetizare a celor două ambarcaţiuni pînă pe 20 octombrie”, a afirmat Pilat. Imediat după vopsirea celor două ambarcaţiuni, direcţiile abilitate ale Primăriei vor trece la amenajarea edilitară a zonei în care a fost amplasată nava de la intrarea în staţiunea Mamaia. „Această zonă va fi reabilitată integral. Vom toaleta pomii, vom reabilita spaţiul verde şi vom amenaja alei. Urmează amplasarea de dotări urbane, băncuţe, coşuri de gunoi şi scrumiere. De asemenea, nu am scăpat din vedere iluminatul decorativ, completarea navei cu accesorii decorative şi lărgirea dispozitivului de pază din zonă pentru a proteja investiţia de hoţi”, a afirmat Ionel Pilat.