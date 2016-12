Ambarcaţiuni de agrement şi pasarelă de acostare în staţiunea Mamaia

Primarul Constanţei, Radu Mazăre anunţa încă de anul trecut că litoralul românesc are nevoie de agrement, că trebuie să ofere turiştilor veniţi la mare posibilităţi de petrecere a timpului. De-a lungul timpului, municipalitatea a promovat mai multe proiecte menite să atragă cît mai mulţi turişti pe litoral. Formula 1 pe apă, cursele de avioane, concursurile „Strongest Man“, şi toate celelalte evenimente desfăşurate anul trecut la Mamaia nu au făcut decît să crească numărul celor care au ales litoralul ca destinaţie turistică. În acest an, municipalitatea pregăteşte noi surprize pentru turişti. Astfel, cei care vor veni pe litoral în acest sezon estival vor putea să se plimbe cu goletele şi vasele de pasageri în Marea Neagră, pînă în Delta Dunării. Acest proiect îndrăzneţ aparţine municipalităţii, la eforturile căreia s-a raliat şi Ministerul Turismului. Primarul Radu Mazăre a declarat, ieri, după şedinţa de Consiliu Local, că se doreşte achiziţia unor ambarcaţiuni de agrement. În acest scop, Primăria Constanţa, Primăria Eforie, Consiliul Judeţean, SC Mamaia SA şi o societate comercială se vor asocia pentru a forma o societate denumită SC „Agrement Nautic“ S.A.. \"Din acest an vom aduce ca noutate agrementul pe mare cu trei-patru nave pasagere. Ministerul Turismului va investi în jur de un milion de euro într-o pasarelă pentru ambarcarea turiştilor în staţiunea Mamaia, iar noi cu Consiliul Judeţean, cu Primăria Eforie şi SC Mamaia SA vom înfiinţa o societate care se va numi «Agrement Nautic» şi care va avea un capital social de 1.230.000 de euro, bani din care vom cumpăra ambarcaţiuni de agrement\", a declarat Radu Mazăre. Conform proiectului iniţial, ambarcaţiunile de agrement se vor deplasa pe traseele Mangalia - Constanţa - Sulina. Pasarela va fi construită pe piloni metalici va fi în dreptul celui de-al treilea dig de larg, în dreptul hotelului Victoria din Mamaia. Pasarela va avea o lungime de aproximativ 450 de metri în larg şi o lăţime de 4 metri. În capătul pasarelei, spre larg, va fi construit un debarcader cu o lungime de 40 de metri şi o lăţime de 6 metri, adîncimea apei fiind de 2,5 metri, ceea ce permite acostarea navelor cu un pescaj de 2 metri. Pasarela va fi prevăzută cu balustrade de 1-1,2 metri. De asemenea, pe pasarelă vor fi montate coşuri de gunoi şi băncuţe. „Sper ca această pasarelă pe piloni metalici să fie finalizată cît mai repede pentru ca din iulie să dăm drumul ambarcaţiunilor de agrement. În urma studiilor efectuate am decis ca această pasarelă să fie la al treilea dig pentru a fi vizibilă. Am renunţat la marina din zona Cazino, pe care o vom muta spre nordul staţiunii, la următorul dig de larg. Zona unde se află acum ruina fostei pasarele va fi curăţată total. Între pasarela pe care o vom construi acum, şi viitoarea marină, sînt cele cîteva diguri de larg care vor fi transformate în insule artificiale“, a precizat Radu Mazăre. Primarul a mai afirmat că în actualul sezon estival, Primăria Constanţa va contribui cu circa un milion de euro la finanţarea mai multor evenimente care sînt menite să atragă turişti pe litoral, bani care vor fi strînşi în cea mai mare parte din taxa de barieră.