Ambasadorii Olandei, SUA şi Marii Britanii, demagogi de profesie pentru România

17:33:59 / 27 Martie 2015

Colonia Salbateca

Am citit articolul cu atentie apoi l-am studiat cu mare grija incaodata, ca sa pot obserava ca actualul presedinte Klaus Iohanis , ales de diaspora prin internet de 6,3 milioane de romani nu se dezice si este CONTINUATORUL inversunat al POLITICEI MARSAVE SI PARSIVE dusa de fostul presedinte jucator , MAFIOT si PIRATUL DE LA ANVER- tr. basescu,. Am constatat ca si de asta data, defaimarea si TRADAREA intereselor nationale romanesti si a poporului roman, vin de-la cei mai ABJECTI si IPOSTORI romani avand in frunte CLOACA de MARLANI compusa din Tr. Basescu, Monica Macovei,Vasile Blaga si Daniel Morar, care PARASC si se PLOCONEAZA in fata inaltei porti de-la WWsintovn si Londra., Acesti IMPOSTORI parveniti din CLOACA CORUPTIBILA si MAFIOTA PORTOCALIE, nu au facut si nu fac altceva decat sa UMILEASCA prin actiunile lor intreg poporul roman Ei sunt lipsiti in totalitate de cinste, onoare si demnitate, reprezentand cozile de topor care dupa 1989 intradevar a SUPUS poporul roman la cele mai groaznice chinuri de saracie si infometare numita GENOCID., Vad si constat fregvent ca ambasadele americei si angliei aflate la bucuresti ataca in mod furibund Parlamentul Romaniei cand nu le convin ceva si sunt inscitati de mafiotul basescu., Ma intreb si chiar as dori sa citesc un raspuns de-la jurnalistii TELEGRAF cand america ne inapoiaza cei 10 miliarde de Euro pe care Tr. Basescu i-a dat in 2010 direct dela FMI pentru a ramane la putere atunci cand a luat cei 24 miliarde de euro pentru ROMANIA si mentionez ca de aceasta stiinta si afacere MURDARA nu este strain nici MUGUR ISARESCU Din 89 si pana astazi toti se bat cu caramida in piept ca suntem o tara democrata mai ales asa zisii ALESII NEAMULUI,. Deaceia ma intreb unde este guvernul romanieisi mai ales PARLAMENTUL care a fost ALES sa ne APERE INDEPENDENTA SI SUVERANITATEA ??? Vedem cu jena dar si cu ura ca acest guvern PONTA din luna in luna schimba cate un ministru pentru coruptie si aduce altul tot corupt intrebandu-ma cat POPORUL ROMAN MAI POATE SUPURTA PE ACESTI HOTI SI MAFIOTI de OLTENI IN FRUNTEA TARII??????? Asteptam pe Stefan Cel Mare si Sfant, pe Vlad Tepes si pe Nicolae Ceausescu sa coboare dintre stele si sa ne aduca LIBERTATEA, DEMOCRATIA, ORDINEA, DISCIPLINA si sa ne injecteze in sange fiecarui roman CINSTEA,ONOAREA si DEMNITATEA DACO-ROMANA