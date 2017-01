Ambasadorul Japoniei, la Universitatea „Ovidius”

Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii “Ovidius” a avut, ieri, un oaspete de seamă, Excelenţa Sa, Ambasadorul Japoniei, Kanji Tsushima. Ambasadorul s-a întîlnit pentru prima dată cu studenţii constănţeni - deşi nu este pentru prima oară în oraşul nostru - şi le-a ţinut o prelegere intitulată “Japonia şi softpower”. Prezentarea nu a avut nimic de-a face cu domeniul IT, ci a fost o introducere în cultura şi doctrina japoneză. “Mentalitatea noastră, a japonezilor, s-a schimbat mult după cel de-al doilea război mondial. Totuşi, ne-am păstrat obsesia pentru curăţenie, obişnuinţa muncii colective şi intoleranţa faţă de acţiunile individuale, încrederea în superiori. Ne confruntăm însă şi cu unele handicapuri, cum ar fi dificultăţile din cauza limbii a cărei sintaxă este diferită de alte limbi. Softpower este un termen inventat de Joseph Nye, profesor la Universitatea din Harvard. Prin softpower înţelegea capacitatea unui stat de a influenţa prin mijloacele culturale sau ideologice pe care le are la dispoziţie. Noi trăim prin softpower, dar există state care se ghidează după hardpower, apelînd la ajutorul armatei”, a declarat Kanji Tsushima. Diplomatul le-a explicat studenţilor că japonezii se ghidează după trei concepte: mononoware, care înseamnă empatie faţă de obiecte, sabi, care se traduce prin ruginire, dar şi prin îmbătrînire naturală şi wabi, adică sărăcia totală sau izolarea. “Softpower se leagă de un alt concept, cel de brand image. Noi avem o serie de branduri cunoscute în lumea întreagă şi facem faţă concurenţei prin softpower, reuşind astfel să ne impunem pe piaţă. Cred că prin softpower vom reuşi să ne impunem credinţele şi conceptele de viaţă pentru a schimba aceste opinii”, a declarat Kanji Tsushima. Ambasadorul japonez a adăugat că, în ciuda faptului că ţara sa este cunoscută în lume, mai sînt încă elemente pe care japonezii nu le-au exploatat corespunzător. “Este adevărat că brand image dă o conotaţie ceva mai comercială, însă este o componentă importantă pentru softpower. Se spune că brand image este rezultatul conţinutului corelat cu o formă de comunicare. În ceea ce ne priveşte, avem conţinut, dar nu ştim să îl facem cunoscut”, a declarat ambasadorul Japoniei. Kanji Tsushima susţine că acest concept de softpower este indicat şi în cazul României. Ambasadorul a adăugat că se simte pe jumătate român şi că, de aceea, a învăţat limba noastră. Kanji Tsushima a fost invitat de către prof. univ. dr. Marian Cojoc, decanul Facultăţii de Istorie şi Ştiinţe Administrative să ţină şi alte prelegeri. “Există multe lucruri care ne leagă. Noi am avut parte de vitregia vecinilor care doreau să ne cotropească, japonezii au trebuit să facă faţă vitregiei naturii. La facultatea noastră există un centru de cercetări Euroasiatice şi sperăm ca relaţia dintre noi şi partea japoneză să devină mai strînsă”, a declarat decanul Cojoc. Vizita ambasadorului Japoniei se va concretiza printr-un parteneriat în cadrul căruia se va face un schimb de studenţi români şi japonezi.