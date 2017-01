Ambasadorul rus la Kiev, ameninţat cu expulzarea

Diplomatul Viktor Cernomîrdin riscă să fie expulzat pentru că a sugerat într-un interviu că ”preşedintele şi premierul Ucrainei sînt anormali şi se poartă ca animalele”. Ambasada rusă la Kiev a minimalizat, miercuri, ameninţarea diplomaţiei ucrainene de a-l declara persona non grata pe ambasadorul Viktor Cernomîrdin, pentru declaraţii inamicale. ”Rusia trebuie să trateze calm această problemă. Nu este decît o agitaţie verbală care nu va duce la nimic”, a declarat consilierul ambasadorului, Valentin Sergheiev, la postul de radio Ecoul Moscovei. Ambasadorul Rusiei la Kiev a fost convocat, marţi, la Ministerul ucrainean al Afacerilor Externe, unde a fost anunţat că ar putea fi declarat persona non grata, din cauza declaraţiilor inamicale pe care le-a făcut. Ministerul ucrainean nu a precizat despre ce informaţii este vorba, dar potrivit cotidianului rus ”Kommersant”, ar fi vorba despre un interviu al lui Viktor Cernomîrdin pentru tabloidul ”Komsomolskaia Pravda”, în care acesta i-a atacat brutal pe preşedintele Viktor Iuşcenko şi premierul Iulia Timoşenko. ”Nu te poţi înţelege cu aceşti lideri. Vor veni alţii la putere şi vom vedea, dacă vor fi adecvaţi, normali”, declarase ambasadorul, fost premier rus cunoscut pentru modul său de a vorbi fără ocolişuri. ”Viktor Iuşcenko şi Iulia Timoşenko se poartă unul cu celălalt precum cîinii şi îşi aruncă insulte pe faţă, la televizor”, a mai spus Viktor Cernomîrdin în interviu. ”Tot ce a declarat în presă Viktor Cernomîrdin este rezonabil din punct de vedere politic şi nu are nimic insultător”, a comentat consilierul ambasadorului.