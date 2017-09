Ambasadorul SUA în România, expulzat?

16:37:27 / 30 August 2017

ATAC LA SUVE$ANITATE

Niciodata in alianta TRATATULUI DE-LA VARSOVIA , MAREA VECINA U.R.S.S. NU S_A BAGAT IN SUVERANITATEA SI INDEPENDENTA ROMANIEI,. Iata ca dupa LOVITURA DE STAT MILITARA DIN DECEMBRIE 1989 si IMPUSCAREA = EROULUI N. CEAUSESCU= DE CATRE; ILIESCU, ROMAN, GELU VOICAN,STOLOJAN, ISARESCU si inca multe fete de tradatori romani, au facut posibil CAPITULAREA ROMANIEI SI POPORULUI ROMAN IMPERIALISMULUI ANGLO-AMERICAN SI TARILOR OCCIDENTALE, incat dupa 27 de ani de implementare a capitalismului salbatic = ROMANIA NU MAI ARE ECONOMIE, NU MAI E STAPANA PE BOGATIILE SOLULUI SI SUBSOLULUI, TOTUL A FOST FURAT, VANDUT sau DAT LA FIER VECHI,. MARLANUL SI TRADATORUL EVREU petre roman spune din 1989 ca =ROMANIA ESTE UN MORMAN DE FIER VECHI= si ideia a fost dusa la capat;; TOATE UZINELE,FABRICILE,caile ferate , flota maritima si fluviala = TOT CE A FOST FAURIT DE POPORUL ROMAN DUPA CEL DE AL -II- lea RAZBOI MONDIAL, a fost dat la fier vechi si carat cu vapoarele in TRCIA,. Iata ca astazi avem din nou ocazia sa vedem cum ambasadorul SUA hans klem cu nerusinare, tupeu si obraznicie se baga in treburile interne ale guvernului romanie,. Acest individ abject si impostor =TREBUE CA IMEDIAT SA FIE EXPULZAT DIN ROMANIA<. PARLAMENTULE TREZESTETE ca americanii sunt mai rai decat tantarul anofel,. Lasati inarmarea si cautati la ONU. gasirea LIBERTATII SI NEUTRALITATII ROMANIEI , acte politice ce ne pot scapa de sub orice invinuiri si subjugari