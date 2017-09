Ambasadorul SUA, în vizită la Ministerul Justiției. Iar dă directive?!

09:11:42 / 29 Iulie 2017

injosirea Romaniei

Acest individ ar trebui sa discute in prezenta ministrului de externe. Cum poate un ambasador sa-si permita sa aiba discutii particulare cu un membru al guvernului unei tari. Aceasta clema nu se potoleste. ne sfideaza continuu si nimeni nu il pune la punct. In primul rind, chiar ceasta discutie ,nu trebuia acceptata de tudorel , pina cind nu se indeplineau toate formalitatile protocolare privind intilnirea cu un ambsador strain. Inca o data se confirma ca sintem tratati ca o colonie si nu ca o tara suverana si egala in drepturi. Din pacate nu avem pe nimeni care sa-l il puna la punct pe acest individ care dovedeste o impertinenta fara limite. Aici am ajuns dupa 27 de de ,,democratie,,.