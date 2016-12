Ambiţii mari la CVM Tomis înaintea noului sezon

CVM Tomis Constanţa, campioana României la volei masculin, şi-a prezentat ieri, la Lake View Center, lotul de jucători şi staff-ul tehnic cu care va participa în Liga Campionilor, ediţia 2013-2014. Aflată pentru a doua oară consecutiv în cea mai importantă competiţie intercluburi a voleiului european, formaţia constănţeană a fost repartizată în Grupa F a 2014 CEV DenizBank Volleyball Champions League, alături de Jasztrzebski Wegiel (locul 3 în ediţia trecută a campionatului Poloniei), Halkbank Ankara (vicecampioana Turciei) şi Hypo Tirol Innsbruck (vicecampioana Austriei, echipă care a primit wild-card). CVM Tomis va debuta în Liga Campionilor miercuri, 23 octombrie, în deplasare, cu Hypo Tirol Innsbruck (meciul va începe la ora 21.25, ora României).

„Avem ca obiectiv să câştigăm campionatul şi Cupa României şi să ajungem cât mai departe în Liga Campionilor. Anul trecut, ne-am situat undeva în zona locurilor 14-18 într-un clasament general. Poate că anul acesta vom reuşi să urcăm un loc sau două. Atuurile noastre sunt stabilitatea conducerii tehnice şi faptul că jucătorii, atât români, cât şi străini, trăiesc în acelaşi mediu. În plus, se ştie că Tomis Constanţa este un club serios. De asemenea, valoarea intrinsecă a fiecărui jucător al nostru, comparativ cu a celorlalţi jucători din ţară, este evidentă. Însă au fost ani în care am mai avut acest atu, dar ne-am învins practic singuri şi am pierdut campionate. Cred că în Liga Campionilor vom avea mai puţine emoţii faţă de anul trecut”, a declarat Sorin Strutinsky, preşedintele CVM Tomis, care a comentat şi diferenţele de valoare a lotului şi de buget între clubul constănţean şi colegele de grupă, în special Halkbank Ankara, care în vară a adus antrenorul şi patru vedete de la Trentino Betclic, cea mai bună echipă de club din lume în ultimii cinci ani. „Tomis are un buget puţin sub un milion de euro. Problema este că în alte ţări se încurajează sportul, impozitele sunt mult mai mici şi, spre exemplu, un buget în Turcia de 5 milioane de euro poate însemna 7 milioane în România. Nu se poate compara”, a explicat Strutinsky.

„M-aş bucura să reuşim meciuri cât mai bune în Liga Campionilor şi să jucăm un volei spectaculos. Avem adversari puternici în grupă, adversari pe care îi respectăm, dar cred că şi ei trebuie să ne respecte pe noi, pentru că vor trebui să evolueze foarte bine pentru a ne învinge. Noi vom juca la victorie fiecare meci şi fie ca cel mai bun să câştige. Nu vrem să ne prezentăm la meciuri doar ca să bifăm încă o participare în Liga Campionilor”, a anunţat antrenorul principal Martin Stoev. „Aşa cum a spus şi Martin, sunt convins că putem practica un volei de calitate, iar la finalul fazei grupelor să avem o clasare cât mai bună. Halkbank şi Wegiel sunt, poate, favoritele grupei, dar asta nu înseamnă că nu putem juca bine împotriva lor şi obţine puncte”, a spus coordonatorul Andrey Zhekov, noul căpitan al echipei constănţene.

„Sunt nerăbdător să începem un nou sezon, în special pentru participarea în Liga Campionilor. Sunt la fel de entuziasmat anul acesta cum eram şi anul trecut, dar sper să facem o figură mai frumoasă anul acesta. Suntem mai maturi şi cred că putem aduce mai multe puncte ca anul trecut, ca să reuşim o calificare în turul următor. Halkbank a adus antrenorul şi patru jucători de la o echipă uriaşă, care a câştigat Liga Campionilor de trei ori la rând, însă nu ştiu cum se vor adapta ei în Turcia. O echipă nu este formată doar din patru jucători, aşa că ne putem bate cu ei. Nu trebuie să ne speriem de valoarea lotului celorlalte echipe din grupă. Trebuie să ne jucăm şansa, să intrăm concentraţi pe teren şi să ne gândim tot timpul la victorie”, a afirmat centrul Andrei Spînu, singurul internaţional român de la CVM Tomis.

„Pentru mine a fost o oportunitate bună să ajung la o echipă de Liga Campionilor şi sper să fac o figură frumoasă. Vom lua meciurile unul câte unul şi vom vedea ce va fi. Toate partidele încep de la zero la zero şi niciuna nu trebuie considerată ca pierdută dinainte”, a declarat extrema Israel Rodriguez, fost campion european cu Spania în 2007. „Este o experienţă foarte bună pentru mine şi pot spune că m-a surprins că am ajuns deja la echipa mare”, a spus cel mai tânăr component al formaţiei constănţene, Adrian Aciobăniţei (16 ani), care este în primul an la categoria cadeţi, fiind desemnat MVP-ul turneelor finale de juniori, cadeţi şi speranţe la care a participat cu Tomis în ultimele două sezoane!

Lotul echipei CVM Tomis Constanţa pentru sezonul 2013-2014

1. Reda HAIKAL (EGY) universal (2,00 m, 22 ani)

2. Radu BEGAN (ROU) centru (2,03 m, 36 ani)

4. Robert VOLOGA (ROU) centru (2,00 m, 17 ani)

5. Sergiu STANCU (ROU) centru (2,04 m, 31 ani)

6. Andrey ZHEKOV (BUL) coordonator (1,90 m, 33 ani)

7. Răzvan TĂNĂSESCU (ROU) libero (1,86 m, 34 ani)

8. Dragoş PAVEL (ROU) extremă (1,91 m, 28 ani)

10. Joao Dias MASSINATORI (BRA) centru (2,01 m, 33 ani)

11. Andrei SPÎNU (ROU) centru (2,10 m, 26 ani)

13. Andrei STOIAN (ROU) coordonator (1,97 m, 29 ani)

14. Mihai TARŢA (ROU) universal (2,02 m, 18 ani)

15. Adrian ACIOBĂNIŢEI (ROU) extremă (1,93 m, 16 ani)

16. Dmitrii BAHOV (MLD) extremă (1,96 m, 22 ani)

17. Vladislav IVANOV (BUL) libero (1,90 m, 26 ani)

18. Israel Calderon RODRIGUEZ (ESP) extremă (1,95 m, 32 ani)

Antrenor principal: Martin STOEV (BUL)

Antrenor secund: Radu BEGAN (ROU)

Fizioterapeut: Alexandru NEGRARU (ROU)

Statistician: Marius POP (ROU)

Manager: Bulent CADÂR

Director executiv: Serhan CADÂR

Vicepreşedinte: Eduard MARTIN

Preşedinte: Sorin Gabriel STRUTINSKY