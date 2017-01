Ambiţii mari pentru o echipă mare

Două momente importante au conturat ieri începutul unui nou drum pentru cea mai galonată echipă din sportul constănţean, Handbal Club Municipal Constanţa: primul antrenament al noii stagiuni, în care obiectivul principal este trecerea de grupele Ligii Campionilor şi semnarea oficială a contractului de către noul antrenor sîrb, Ljubomir Obradovic.

Cel din urmă eveniment a avut loc în jurul prînzului, la Consiliul Judeţean, în prezenţa preşedintelui Nicuşor Constantinescu şi a directorului executiv Nurhan Ali. “E obligatoriu ca performanţele interne, cîştigarea titlului şi a Cupei României, să fie păstrate. În ce priveşte Liga Campionilor, ne propunem depăşirea fazei grupelor, iar pentru acest lucru vom face tot ce ne stă în putinţă, atît eu, consiliul de administraţie şi primarul Radu Mazăre. Bugetul va fi cel puţin la nivelul anului trecut, aproximativ un million de euro, dar sper ca, pînă la începutul sezonului, mai mulţi sponsori să se alăture acestui simbol, care a devenit în timp HCM Constanţa”, a declarat preşedintele Nicuşor Constantinescu. În cea ce-l priveşte pe Ljubomir Obradovic, care a văzut mai multe DVD-uri cu meciurile din sezonul trecut al formaţiei nostre, el speră ca echipa să facă în acest sezon un pas înainte: “Echipa de anul trecut nu mai este aceeaşi, de vreme ce trei jucători importanţi s-au transferat în această vară. Ne aşteaptă o muncă lungă şi grea pentru a contura o echipă foarte bună, al cărui joc să aducă rezultatele aşteptate. Nu trebuie să facem deocamdată o comparaţie între ce a fost şi ce va fi”. Directorul executiv Nurhan Ali a explicat şi modul cum s-a ajuns la numirea lui Obradovic: “Plecarea lui Aihan Omer ne-a luat prin surprindere. A urmat o perioadă dificilă, am stat de vorbă cu mai mulţi tehnicieni. Ne-am gîndit la Radu Voina, însă acesta era sub contract şi nu a putut să ne onoreze. Apoi l-am ales pe Obradovic, care are o carte de vizită impresionantă şi sper să împrumute din dîrzenia poporului sîrb şi jucătorilor Municipalului”.

Primele antrenamente pe plajă

Handbaliştii Municipalului şi-au reluat de ieri antrenamentele pe plajă, acestea fiind conduse de secundul Eden Hairi şi supervizate de Obradovic. Cu două excepţii, Ivan Smigic (rămas în Serbia pentru a-şi rezolva problemele cu viza şi urmînd a sosi în cîteva zile) şi Mihai Timofte (aflat în luna de miere), la şedinţele de reacomodare la efort participă toţi componenţii echipei HCM: Stănescu, Popescu, Buricea, Stavrositu, Toma, Săulescu, Giotoiu, Oselinsche, Şoldănescu, Ali, sîrbii Adzic, Dragicevic, Kazic, Butulija, Milutinovic şi tinerii Gălan, Marius Vasile şi Darius Şania. Antrenamentele pe plaja din faţa Hotelului “Iaki” continuă pînă pe 17 iulie, atunci cînd antrenorul Obradovic a fixat primul cantonament. Tehnicianul se întoarce astăzi în ţara natală, pentru a-şi aranja lucrurile acasă, urmînd să revină la Constanţa cu familia. HCM are deja fixat şi un turneu de verificare, la mijlocul lunii august, în Germania, prefaţat de un cantonament la Goppingen, actuala formaţie a pivotului Silviu Băiceanu.