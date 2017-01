Ambulanţă aflată în misiune, avariată

O autosanitară Dacia Break aparţinînd Serviciului Judeţean de Ambulanţă Tulcea care se deplasa dinspre Constanţa către Tulcea a intrat, ieri, într-un Chevrolet Kallos, cu numărul de înmatriculare CT 1339. Accidentul s-a produs în centrul localităţii Ovidiu. Potrivit anchetatorilor, Aneste Dascălu, şoferul ambulanţei, a fost luat prin surprindere de frîna pusă brusc de conducătorul maşinii care rula în faţa sa şi, pentru că nu a mai avut timp să evite impactul, a intrat în plin în Chevrolet-ul la volanul căruia se afla Daniela Mirea, de 24 de ani. Ambulanţa, care transfera la Tulcea o pacientă externată din Spitalul Militar Constanţa, se afla în misiune, dar nu avea pornite semnalele luminoase şi acustice. După coliziune , pacienta aflată în autosanitară, a fost preluată de o ambulanţă din Constanţa şi transportată la destinaţie. Aneste Dascălu a povestit cum s-a petrecut accidentul: „Am intrat în maşina din faţă din cauza unui Opel care se afla în dreapta mea şi mă tot claxona să-i fac loc. Mi-a distras atenţia şi din cauza asta nu am observat cînd Chevroletul a încetinit. Am călcat frîna, dar nu am mai putut să evit impactul. Nu foloseam semnalele acustice şi vizuale pentru că nu era vorba de o urgenţă”. Daniela Mirea, şoferul Chevroletului, ne-a declarat: „Am oprit pentru că o maşină aflată în faţa mea a frînat ca să vireze. Apoi am fost lovită din spate”. În urma cercetărilor, poliţiştii au stabilit că vinovat de producerea accidentului este şoferul autosanitarei, care nu a respectat distanţa regulamentară faţă de autoturismul din faţa sa.