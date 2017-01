Ambulanţă răsturnată!

O autosanitară aparţinând Serviciului de Ambulanţă Judeţean Constanţa, aflată în misiune, s-a răsturnat, aseară, după ce a fost implicată într-un accident rutier petrecut în jurul orelor 19.00, în zona Boema, din Constanţa. Poliţiştii de la Rutieră spun că autosanitara marca Mercedes, condusă de Constantin Butcaru, se deplasa pe bulevardul Tomis, dinspre zona Dacia, către Tomis Nord. Medicii se îndreptau spre localitatea constănţeană Cogealac, la o solicitare. La un moment dat, în intersecţia din zona Boema, ambulanţa a fost izbită din lateral de un autoturism marca Toyota Rav 4, înmatriculat CT 69 KAY, care se deplasa pe strada Tulcei. În urma coliziunii, autosanitara s-a răsturnat pe partea dreaptă, a alunecat pe carosabil încă 15 metri şi a rupt un stâlp din metal, montat pe un scuar. Teribilul impact nu s-a soldat cu victime. „Aveam semnalele luminoase şi acustice pornite. Am intrat în intersecţie, doamna care se afla la volanul maşinii de teren nu a frânat şi ne-a lovit. Nici măcar nu a schiţat vreun gest că ar vrea să încetinească. E bine măcar că nimeni nu a fost rănit şi că nu aveam pacient când s-a întâmplat accidentul”, a declarat Constantin Butcaru, şoferul ambulanţei. Colega acestuia mărturiseşte că a trecut prin clipe de groază: „Tot ce am putut să fac a fost să-mi pun mâinile pe cap, pentru a mă proteja, şi să închid ochii. Am avut noroc că nu am păţit nimic”. Pe de altă parte, şoferiţa aflată la volanul Toyotei dă vina pe ambulanţier: „Aveam „verde” la semafor. M-am asigurat şi am mers mai departe. Ambulanţa a pornit semnalele luminoase şi acustice abia în momentul în care a intrat în intersecţie”. La testarea conducătorilor auto cu aparatul Drager, oamenii legii au constatat că aceştia nu consumaseră băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan. Poliţiştii de la Rutieră continuă cercetările pentru a elucida împrejurările exacte în care a avut loc accidentul rutier. Reprezentanţii Serviciului de Ambulanţă Judeţean Constanţa afirmă că există situaţii în care participanţii la trafic nu respectă semnalele de avertizare ale autosanitarelor şi nu le acordă prioritate. Din această cauză, ambulanţele pot ajunge cu întârziere la bolnavi, mai ales în sezonul estival, când traficul este aglomerat şi numărul solicitărilor este foarte mare.

CAZ SIMILAR. Un accident identic cu cel de ieri s-a produs anul trecut pe 17 aprilie, tot la intersecţia străzii Tulcei cu b-dul Tomis. O autosanitară aparţinând Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea”, care se deplasa spre oraşul Ovidiu, la o solicitare, cu semnalele acustice şi luminoase în funcţiune. În intersecţia amintită, SMURD-ul a fost lovit în plin, în partea stîngă, de un autoturism marca Saab Aero, înmatriculat cu numărul CT 08 MKM, condus de Dragoş Manea. În urma impactului violent, SMURD-ul s-a răsturnat de două ori şi s-a oprit în vecinătatea pompelor de alimentare ale benzinăriei OMV din apropiere. Şoferul ambulanţei, plt. maj. George Popa, şi sg. maj. Dumitru Dumitraşcu au suferit traumatisme minore care nu au necesitat îngrijiri medicale, iar sg. maj. Irina Dumitrache a fost lovită în zona feţei şi, pentru că acuza dureri mari la un picior, a fost transportată cu o autosanitară a Serviciului Judeţean de Ambulanţă la Spitalul Clinic Judeţean pentru investigaţii. Medicii au stabilit că tânăra a suferit doar un traumatism şi nu a necesitat internare. Şoferul ambulanţei, plt. maj. George Popa, spunea că el a intrat în intersecţie pe culoarea verde a semaforului, informaţie confirmată şi de taximetriştii aflaţi în zonă. Şoferul autoturismului Saab, Dragoş Manea, a susţinut că a pătruns în intersecţie pe culoarea verde a semaforului şi că nu ar fi remarcat semnalele acustice şi luminoase ale autosanitarei.