Ministerul Sănătăţii (MS) a finalizat procedurile de achiziţie, prin acord – cadru, pentru minimum 394 şi maximum 1.259 ambulanţe noi destinate reînnoirii parcului auto. Dintre acestea, până la sfârşitul lunii octombrie, 236 maşini de transport medicalizat în valoare de aproape 80 milioane lei vor ajunge la serviciile de ambulanţă din toată ţara şi la serviciile SMURD. Din cele 236 ambulanţe, 110 maşini sunt de tip B (4x4), 102 sunt ambulanţe de tip B (4x2), 23 sunt de tip C, şi un vehicul specializat pentru dezastre. 175 de maşini achiziţionate de către MS pentru anul 2011 vor fi repartizate către serviciile de ambulanţă din toată ţara, iar 61 maşini vor ajunge la serviciile SMURD. Ambulanţele de tip B şi C sunt autospeciale utilizate pentru intervenţiile de urgenţă care sunt echipate corespunzător pentru aceste intervenţii şi sunt utilizate de echipaje instruite în medicina de urgenţă şi prim ajutor, explică specialiştii MS. MS intenţionează să înlocuiască ambulanţele mai vechi de opt ani şi să doteze cele şase unităţi SMURD înfiinţate în acest an. De asemenea, se urmăreşte deschiderea unor noi puncte de urgenţă SMURD în localităţile cu deficit de personal medical.