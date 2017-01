Ambulatoriul pentru copii, aproape gata

Lucrările de modernizare a ambulatoriului pentru copii al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa au intrat pe ultima sută de metri. Fundaţia Scheherazade şi SCJU anunţă că policlinica va fi inaugurată chiar de Ziua Copilului - 1 iunie. Potrivit consultantului PR al fundaţiei, Andreea Vlad, unitatea a fost renovată conform standardelor europene, iar la inaugurare sunt aşteptaţi să participe prim-ministrul Victor Ponta, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Daniel Constantinescu şi primarul municipiului Constanţa, Radu Mazăre. Proiectul a fost realizat printr-o donaţie a Fundaţiei Enel Cuore. Reabilitarea Secţiei de ambulatoriu pentru copii este rezultatul protocolului de colaborare dintre Consiliul Judeţean Constanţa, Spitalul Clinic Judeţean Constanţa şi Fundaţia Scheherazade, prin care CJC a pus la dispozitie spaţiul în care a fost realizat acest proiect în beneficiul pacienţilor Spitalului.

ZECI DE ANI DE UITARE Potrivit directorului administrativ al SCJU Constanţa, Renato Cristea, policlinica pentru copii nu fusese niciodată renovată. Ba nici măcar lucrări de reparaţii mai importante nu fuseseră făcute. Şi asta din cauza fondurilor insuficiente alocate, de-a lungul anilor, unităţii sanitare. „Ambulatoriul de specialitate nu a fost niciodată reparat de-a lungul existenţei lui. Ramele din metal ale ferestrelor erau ruginite şi abia dacă se mai deschideau, scaunele din holul de aşteptare erau tot atât de vechi şi rupte, ploua înăuntru... Hidroizolaţia exterioară a fost făcută din resursele noastre financiare”, a afirmat Renato Cristea. Acum, totul este nou, inclusiv mobilierul, iar sala de aşteptare este plină de picturi reprezentând personaje din desenele animate cele mai îndrăgite de copii. Jucării colorate şi tot felul de jocuri menite să stimuleze atenţia şi dibăcia celor mici sunt peste tot în sala de aşteptare.

CINCI ANI DE ACTE CARITABILE Inaugurarea ambulatoriului de la SCJU Constanţa coincide atât cu Ziua Internaţională a Copilului, cât şi cu aniversarea a cinci ani de activitate a Fundaţiei Scheherazade care, de-a lungul acestor ani, a derulat foarte multe programe în interesul celor mici: renovarea Spitalului de Pediatrie „Marie Curie” din Bucureşti şi achiziţionarea de echipamente speciale pentru secţiile de chirurgie, renovarea Centrului Pinochio, desfăşurarea campaniei de promovare a copiilor talentaţi „Împreună prin artă”, a campaniei umanitare “Stop Cancer” etc. De asemenea, Fundaţia a organizat şi o serie de seminarii pe tema chirurgiei pediatrice, precum şi workshop-uri de justiţie juvenilă. „Dorim ca întreaga societate să împărtăşească alături de copii bucuria unui proiect necesar sănătăţii şi viitorului lor. Suntem bucuroşi că am putut ameliora condiţiile de spitalizare pentru copiii care vor fi trataţi în acest spital, aşa cum am făcut şi la Spitalul Marie Curie din Bucureşti. Misiunea asumată de Fundaţia Scheherazade în cei 5 ani de activitate este să susţină cauza copiilor şi să

solidarizeze societatea civilă în jurul lor. Scheherazade încearcă să îmbunătăţească astfel condiţiile din mediul sanitar, să promoveze activităţi ce pot salva vieţi şi să sponsorizeze acţiuni ce vin în sprijinul protecţiei copilului”, a declarat preşedintele fundaţiei, Wajiha Haris. Fundaţia Scheherazade va continua şi în viitor să-şi concentreze dedicaţia şi pasiunea către domeniul sănătăţii juvenile, în acest sens fiind demarate planurile unui nou proiect de renovare a Spitalului de Pediatrie „Sfânta Elena”, din Iaşi.