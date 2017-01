Ambulatoriul Spitalului Judeţean a rămas fără cardiologi

Ambulatoriul de Specialitate nr. 1 (fosta Policlinică), din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa - cea mai solicitată unitate sanitară din judeţ - începe să „piardă” din cabinete. Primul care a dispărut de pe lista specialităţilor este cel de cardiologie. Motivul? Nici un medic nu a mai acceptat să profeseze pe lefurile oferite de către sistemul de sănătate de stat. Managerul SCJU Constanţa, conf. univ. dr. Ioan Tofolean, a declarat că deficitul de personal, deja cunoscut la nivelul unităţii sanitare, nu s-a acoperit şi nici nu se întrevede nimic bun pe viitor. „Am scos la concurs de nenumărate ori postul de medic cardiolog, de exemplu, şi nu s-a prezentat nimeni. La fel şi în cazul specialităţii de endocrinologie. Aici am avea totuşi speranţe ca într-un an de zile să se rezolve. Nu ştim ce să facem, noi am comunicat mai departe problemele noastre”, a declarat managerul. Aşa se face că bolnavii care au probleme cu inima nu au de ales şi trebuie să meargă la cabintele private sau la cele din cadrul Policlinicii nr. 2, care sînt şi ele suprasolicitate. Situaţia este gravă, în contextul în care bolile cardiace sînt în top, în condiţiile în care medicii cardiologi din spitalele constănţene depistează tot mai multe persoane bolnave de inimă. Medicul director spune că cei mai mulţi doctori preferă să lucreze în sistemul privat, aici salariile fiind pe măsură, şi că astfel cel de stat este neglijat. În această perioadă, ca în fiecare vară, persoanele care doresc să meargă la un consult medical vor avea surpriza să constate că medicii sînt în concedii. Aşa că, de cele mai multe ori, ei fie sînt nevoiţi să aştepte pînă la toamnă un consult medical, fie renunţă la dreptul de asigurat şi se îndreaptă către o examinare de specialitate la cabinetele private, unde trebuie să plătească actul medical. „Este perioada de concedii şi pentru medici şi este firesc să se întîmple aşa. Ne este foarte greu să acoperim toate specialităţile pentru că oricum nu prea sînt suficienţi medici. Aşa că ne-am gîndit să organizăm un fel de ambulatoriu integrat, adică medicii din spital să coboare şi în Policlinică”, a mai declarat conf. univ. dr. Tofolean. Doar aşa se reuşeşte, într-o oarecare măsură, asigurarea asistenţei medicale în cazul unor bolnavi care apelează la serviciile Ambulatoriului de Specialitate nr. 1.