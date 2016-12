Ambuteiaje provocate de… Avocatul Poporului

22:03:33 / 25 Aprilie 2015

Cand o sa lasati nesimtirea la o parte nu le mai ridica nimeni !

Acolo unde era cazul se ridicau masinile , am vazut Mercedes limuzina ridicat de pe trecerea de pietoni ( nr de B ) asta sa nu zica lumea ca-i beleste numai pe saracii , era o treaba foarte buna si utila .....asta in cazul de fata disparea de acolo in max 3 ore ! Disparut = ridicat , asta am vrut sa spun !