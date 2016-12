Amenajarea parcului din Pantelimon, cu fonduri locale

Pe lângă proiectele de pietruire şi asfaltare, în comunele din judeţul Constanţa, amenajarea parcurilor s-a dovedit a fi o necesitate, având în vedere că foarte puţine aveau o zonă de recreere. Am putea spune că anul trecut devenise o modă printre primăriile din judeţul Constanţa depunerea de proiecte ce aveau ca scop amenajarea de parcuri. Unele dintre aceste primării au primit finanţare, altele au fost nevoite să folosească fonduri din bugetul local. Primăria Pantelimon este una dintre aceste administraţii locale. “Anul 2013 a fost încheiat cu un excedent bugetar de peste 200.000 de lei. Cum aceşti bani nu îi putem folosi la prea multe capitole bugetare, am luat decizia să-i cheltuim pentru amenajarea unui parc în apropierea sediului Primăriei, unde va fi ridicat şi un monument. Am pregătit tot ceea ce înseamnă documentaţie, în această perioadă fiind în stadiul obţinerii ultimelor avize. În câteva luni vom demara lucrările de amenajare a parcului, pentru ca, în toamna acestui an, locuitorii să poată beneficia de o zonă, să-i spunem, de promenadă”, a declarat primarul comunei Pantelimon, Vasile Neicu.