Amenajarea unui parc, o utopie?

În secolul XXI, din dorința de a le oferi localnicilor condiții „ca la oraș”, autoritățile locale din zonele rurale caută să le realizeze, dacă nu canalizări și alte utilități, de altfel normale în zonele urbane, măcar spații în care să se recreeze. De cele mai multe ori, însă, amenajarea parcurilor dă bătăi de cap primăriilor din comune, întrucât se plâng că nu au suficienți bani pentru demararea lucrărilor. Totuși, se pare că nu peste tot lipsa banilor ar fi marea problemă, ci, mai degrabă, lipsa zonelor care să fie transformate în parcuri. Într-o astfel de situație se află Primăria Ciobanu. „Nu avem niciun petic de pământ pe care să putem amenaja un parc. În mod normal, ar trebui să amenajăm un loc de recreere în mijlocul localității Ciobanu, cu deschidere la șoseaua principală, unde să se adune localnicii care vor fie să socializeze, fie să-și plimbe copiii. Dar cum să le oferim un asemenea loc, având în vedere că, în centrul localității, sunt doar proprietăți private ale oamenilor? Nu avem cum să mutăm gospodăriile ca să facem parc. Cu toate că situația noastră financiară nu este tocmai roz, dacă am fi avut un teren la dispoziție, am fi făcut lucrările în funcție de cât ne-ar fi permis bugetul. Ne-am fi dorit un parc ca la oraș, cu alei pavate, flori, arbuști ornamentali, cu băncuțe, sisteme de iluminat și spații de joacă pentru copii, însă nu le putem avea, din cauză că nu avem unde să-l facem”, a declarat primarul Tudorel Gurgu. El a adăugat că va încerca să discute cu proprietarii de terenuri din centrul localității pentru a ceda fiecare câte un petic de pământ în vederea amenajării unui parc.