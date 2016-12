Amenda care a salvat Hidroelectrica de la faliment

HE HE HE Decizia Consiliului Concurenței (CC) de a amenda și Hidroelectrica pentru celebrele contracte bilaterale încheiate în trecut cu „băieții deștepți“ va ajuta compania în procesele pe care le are cu aceștia, întrucât demonstrează că respectivele contracte au fost ilegale, a declarat luni reprezentantul administratorului judiciar al Hidroelectrica Euro Insol, Remus Borza - „Băieții deștepți au cerut daune de peste 600 de milioane euro când am reziliat contractele cu ei, în 2012, iar decizia CC anulează practic orice șansă ca ei să primească vreun ban de la Hidroelectrica“. CC a anunțat luni că a sancționat Hidroelectrica și pe zece dintre partenerii săi contractuali cu amenzi totale de 165,8 milioane lei (circa 37 milioane euro) pentru încheierea unor înțelegeri anticoncurențiale în piața producerii și comercializării de energie electrică. Potrivit lui Borza, dintre cele 75 de contestații înregistrate inițial de „băieții deștepți“ împotriva Hidroelectrica, doar nouă mai sunt pe rol - „Prefer să plătesc 4,6 milioane euro statului român, decât să dau bani unora care nu au muncit în viața lor și care au externalizat tot profitul în afara țării“. Borza apreciază că rezolvarea cât mai rapidă a litigiilor cu „băieții deștepți“ va ajuta compania să iasă din insolvență înainte de 20 iunie 2016, termenul pe care îl are pentru reorganizare (altfel, firma riscă să dea faliment).

CA-N ROMÂNIA Contractele pe termen lung cu „băieții deștepți“ au fost principala cauză pentru care Hidroelectrica a ajuns în insolvență, întrucât au provocat un prejudiciu total de peste un miliard de euro, în perioada 2003 - 2013. „Deal-urile au distorsionat piața. Hidroelectrica era cel mai mare producător de energie din țară, cu o cotă de 30 - 35%, iar toată producția a fost valorificată exclusiv prin aceste contracte, încălcând flagrant ordinele președintelui ANRE și ministrului Economiei, care spuneau că toți producătorii trebuie să vândă energia disponibilă la bursă. Pentru că Hidroelectrica a ignorat ordinele, nu a existat deloc lichiditate în piață, iar prețurile au fost foarte mari“, a spus Borza. În unele contracte, prețul de vânzare era mai mic decât costul de producție; n-a fost deloc de mirare că prețul energiei a scăzut de la circa 220 la 150 lei, după ce contractele au fost denunțate, iar în piață a intrat brusc o cantitate uriașă de energie (7 - 8 TWh).