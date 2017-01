Amendă de cinci miliarde dolari pentru cinci bănci de top

Cinci dintre cele mai mari bănci din lume vor plăti amenzi de peste cinci miliarde de dolari pentru manipularea pieței valutare, un anunț oficial fiind așteptat mâine, titrează Financial Times (FT). Astfel, grupul britanic Barclays a acceptat să plătească două miliarde de lire sterline către Autoritatea de Reglementare a Piețelor Financiare din Marea Britanie (FCA), Departamentul Justiției din SUA, Rezerva Federală (Fed), Agenția americană de reglementare a piețelor materiilor prime (CFTC) și Departamentul Serviciilor Financiare din New York. Celelalte patru bănci (JPMorgan Chase, Royal Bank of Scotland, Societe Generale și Citigroup) au încheiat în noiembrie o înțelegere cu FCA, CFTC și autoritățile de reglementare din Elveția.