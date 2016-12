Amendă pentru difuzarea unui episod din ”Familia Simpson”

Consiliul Audiovizualului din Turcia (RTUK) a dispus amendarea cu suma de 22.600 de euro a postului de televiziune privat CNBC-E din această ţară, care a difuzat un episod din serialul american ”The Simpsons / Familia Simpson” în care Dumnezeu era prezentat sub forma unui personaj aflat sub influenţa diavolului. RTUK şi-a justificat decizia explicând că în acel episod, producătorii serialului ”şi-au bătut joc de Dumnezeu”, prezentând un grup de tineri care comentau ”o crimă realizată din ordin divin”. În plus, Dumnezeu îi încurajează să consume alcool în noaptea de Revelion. ”Unul dintre personaje abuzează de credinţele religioase ale unui alt personaj, pentru a-l face să comită crime. Biblia este arsă în public iar Dumnezeu şi Satana sunt prezentaţi sub forme umane”, denunţă experţii RTUK, consiliu însărcinat cu vegherea respectării legii de către posturile de televiziune din Turcia. Într-o altă scenă analizată de RTUK, Dumnezeu este prezentat în timp ce îl serveşte pe diavol cu cafea, iar acest fapt reprezintă, în opinia experţilor turci, o insultă la adresa credinţelor religioase.

Consiliul turc al audiovizualului s-a remarcat în trecut şi prin alte decizii controversate, mai ales atunci când a condamnat un alt post de televiziune care l-a prezentat pe căpitanul Haddock, unul dintre personajele de seria de benzi desenate ”Tintin”, în timp ce fuma pipă.