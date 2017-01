Amendă pentru Tehnicienii Dentari

Consiliul Concurenţei (CC) a sancţionat Asociaţia Naţională a Tehnicienilor Dentari (ANTD) cu o amendă în valoare de 20.000 lei pentru fixarea tarifelor de referinţă pentru lucrările de protetică dentară. În cadrul unei investigaţii declanşate de CC prin autosesizare în anul 2005, s-a constatat că membrii Consiliului Director al asociaţiei au dezbătut, în cadrul şedinţelor din perioada iulie-noiembrie 2004, redactarea unei liste de preţuri etalon aplicabile produselor realizate de către tehnicienii dentari. Tot în cadrul acestor întîlniri, Consiliul Director al ANTD a decis şi publicarea tarifelor de referinţă pentru protetică dentară, în revista „Tehnica Dentară”. CC precizează că stabilirea şi publicarea unor tarife de referinţă constituie o încălcare gravă a prevederilor legii concurenţei, deoarece are ca obiect denaturarea concurenţei care trebuie să se manifeste între laboratoarele de tehnică dentară şi tehnicienii dentari ce operează pe piaţa serviciilor de protetică dentară din România. „O asociaţie care face recomandări membrilor săi poate intra sub incidenţa Legii concurenţei. Chiar dacă recomandarea nu are un efect obligatoriu, aceasta este interzisă atunci cînd are ca obiect sau ca efect determinarea comportamentului concurenţial al membrilor săi”, a declarat preşedintele Consiliului, Gheorghe Oprescu. Mai mult, autoritatea de concurenţă a constatat şi nulitatea prevederilor din Actul Constitutiv şi din Statutul ANTD, potrivit cărora unul dintre obiectivele acestei asociaţii era promovarea şi susţinerea de tarife minimale în vederea evitării concurenţei neloiale şi a competitivităţii neprofesionale. Astfel, CC a solicitat ANTD modificarea actelor respective, în sensul eliminării dispoziţiilor anticoncurenţiale menţionate. Legea concurenţei se aplică agenţilor economici sau asociaţiilor de agenţi economici atunci cînd practica săvîrşită de aceştia are ca obiect sau ca efect restrîngerea, împiedicarea sau denaturarea concurenţei pe piaţa românească.